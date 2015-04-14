Инвесторы столичного жилого недостроя «Приозерный» просят правительство посодействовать в завершении строительства объекта

Киев. 14 апреля. УНИАН. Инвесторы скандального киевского недостроя – жилого комплекса «Приозерный», просят правительство защитить их права и посодействовать в завершении строительства объекта.

Соответствующую просьбу на пресс-конференции в УНИАН озвучила инвестор указанного жилкомплекса и уполномоченное лицо общественной организации «Правозащитное объединение «За жилой комплекс «Приозерный» Валентина Гурина.

«Наши требования - чтобы наконец-то государство в лице премьер-министра показало, что действительно строительство подлежит контролю со стороны государства. Надо искать какие-то политико-юридические механизмы достройки объекта, нужно привлечь на объект серьезного застройщика и заинтересовать его экономически», - сказала Гурина.

По ее словам, жилой комплекс «Приозерный» должен был вводиться в эксплуатацию еще в 2007 году. Однако этого не произошло и по сегодняшний день, даже несмотря на то, что в 2010 году дом вошел в список недостороенных объектов и стал участником программы «Доступное жилье», которую реализует Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству. По утверждению Гуриной, невзирая на то, что для строительства объекта помимо средств инвесторов было выделено 36 млн грн бюджетных денег, строительные работы на объекте не проводятся с октября 2012 года. При этом, по ее словам, дом разрушается, поскольку консервационные работы в нем проведены не были.

В то же время, Гурина призвала власть привлечь для достройки ЖК «Приозерный» надежного застройщика и провести аудит объекта.

«Мы требуем захода на объект нормального застройщика… Если бы зашел нормальный застройщик, нужно было бы сделать аудит, или как минимум государственную строительную экспертизу, чтобы выяснить, в каком состоянии строительство и сколько нужно, чтобы его достроить», - сказала она.

Гурина также обратила внимание на то, что ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил создать рабочую группу для решения вопроса безотлагательного окончания строительства ЖК «Приозерный». В то же время она отметила, что данное поручение премьера полностью саботируется, в том числе – Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион).

Подобное мнение высказал также присутствовавший на пресс-конференции заместитель председателя комитета по вопросам права и общественного контроля Общественного совета при Минрегионе Игорь Егоров. По его утверждению, при строительстве ЖК «Приозерный» имело место нецелевое использование средств, в том числе – бюджетных. Однако расследование по этому вопросу так и не было проведено.

«Я потребовал создания комиссии для проведения служебного расследования касательно действий ответственных лиц в Минрегионе, которые распоряжались бюджетными средствами, так как считаю, что имело место нецелевое использование средств и деньги были выведены. Мое требование о проведении расследования касательно чиновников было Минрегионом проигнорировано», - сказал Егоров.

В свою очередь заместитель заведующего отделом представителя уполномоченного Верховной Рады по правам человека Ирина Попович пообещала отреагировать на ситуацию саботажа ответственными лицами решения проблемы с ЖК «Приозерный».

«Если в дальнейшем нам будут предоставлены материалы, которые будут свидетельствовать об отсутствии реагирования, то безусловно мы в рамках законодательства, которое нам позволяет закон об уполномоченном Верховной Рады по правам человека, будем осуществлять производство, делать запросы и выяснять ситуацию», - сказала Попович.

Она также подчеркнула, что большое количество проблемных жилых объектов как в Киеве, так и по всей Украине свидетельствует о неудовлетворительном контроле над строительной деятельностью со стороны государства.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Арсений Яценюк поручил провести инвентаризацию всех объектов недвижимости в Украине, готовность строительства которых составляет выше 80%, после чего разработать и принять программу по финансированию достройки этих объектов.

Справка УНИАН. По данным Государственной службы статистики Украины, по состоянию на 1 января 2014 года в стране насчитывалось 16 380 недостроев. Из них 6,3 тыс. (или 38,5%) находились в стадии строительства, а на 10,1 тыс. (61,5%) строительство приостановлено или законсервировано.