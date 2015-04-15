Представители бизнеса назвали наиболее коррумпированным госорганом налоговую службу – исследование

Киев. 15 апреля. УНИАН. Представители бизнеса назвали наиболее коррумпированными государственными органами в течение последнего полугода налоговую службу (25%), Агентство земельных ресурсов (7,1%) и Государственную автомобильную инспекцию (5,1%).

Об этом говорится в результатах исследования «Уровень восприятия коррупции бизнесом» при поддержке Transparency International Украина, аудиторской фирмы «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)», GfK Ukraine и «ПриватБанка», результаты которого были представлены на пресс-конференции в УНИАН.

По итогам исследования, также в перечень наиболее коррумпированных госорганов попали таможня (4%), Министерство внутренних дел (4%), областные администрации (3,7%), прокуратура (3,7%), милиция (3,2%), санитарно-эпидемиологическая служба (2,9%), Государственная регистрационная служба (2,8%), суды (2,8%), пожарная служба (2,5%), медицинские учреждения (1,7%), Государственная архитектурно-строительная инспекция (1,6%), горисполкомы (1,4%).

Среди отраслей экономики, наиболее подверженных влиянию коррупции, лидерами стали сельское хозяйство (-0,97 балла), промышленность (-0,76), торговля (-0,73), транспорт и связь (-0,61). По мнению предпринимателей, наиболее часто взятки требовали при проверке предприятий налоговой службой, пожарной службой, и при проведении операций с НДС. Кроме того, респонденты сообщали о принуждении к взятке или оплате без квитанции лишних услуг при взаимодействии с органами МВД.

«Коррупция составляет угрозу национальной безопасности, препятствует развитию бизнеса, останавливает развитие эффективного государственного управления, останавливает инвестиции. Я не настроен настолько оптимистично, чтобы рассчитывать, что за три месяца чиновники, которые брали взятки, сбегут. Но они поймут, что этот процесс отслеживается, и позволяет четко обратить внимание на конкретных лиц», - сказал заместитель председателя Администрации президента по вопросам проведения административных, социальных и экономических реформ Дмитрий Шимкив в ходе презентации. По его словам, любая реформа должна контролироваться по принципу восприятия ее эффективности обществом, для чего и нужно проведение подобных исследований.

Согласно методологии исследования, соцопрос проведен среди руководителей украинских предприятий для выявления реального положения дел с коррупцией в Украине после Революции достоинства. «Эффективная борьба с коррупцией не будет совершенной, если не будет подобного инструмента измерения, как происходят изменения. Этот срез не отображает изменений, произошедших после скандалов в Государственной фискальной службе, но я очень надеюсь, что следующее наше исследование, через три-четыре месяца, покажет, приведет ли кадровая перестановка в службе к изменениям. Мы берем этот уровень как начальный, и изменение ситуации станет очевидным через квартал», - пояснил руководитель Transparency International Украина Андрей Марусов.

По словам представителя GfK Ukraine Дмитрия Яблоновского, компания контролировала репрезентативность выборки предпринимателей для опроса и качество исследования. «Выборка более 2 тысяч респондентов является очень значительной и дает только небольшую погрешность. Эта выборка дает возможность анализа дополнительных сегментов в разрезе областей, разных типов предприятий. Мы не просто говорим общую цифру, а можем назвать конкретные случаи и проанализировать, для каких регионов и типов предприятий определенные события наиболее характерны», - сказал он.

Присутствующий на презентации представитель организатора исследования - заместитель председателя правления «ПриватБанка» Дмитрий Дубилет сообщил, что исследование будет проводиться ежеквартально. «Мы предложили TI Украина, PwC Украина и GfK Ukraine провести вместе полноценное исследование на эту тему, результаты которого и представляем. Исследование проводилось бесплатно и будет повторяться каждые три-четыре месяца, что позволит постоянно контролировать эффективность действий органов власти по снижению коррупции в каждой сфере и видеть динамику реформ», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, искоренение коррупции является основной проблемой украинской экономики, по мнению крупнейших кредиторов Украины, включая Международный валютный фонд, Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития. В частности, министр финансов Украины Наталия Яресько в начале этого года объясняла сложности в переговорах с МВФ ожиданиями фонда реальных результатов в борьбе с коррупцией.

В октябре прошлого года Верховная Рада приняла, а президент Украины Петр Порошенко подписал Закон «О Национальном антикоррупционном бюро Украины», который предусматривает создание специального государственного правоохранительного органа по противодействию уголовным коррупционным правонарушениям высших должностных лиц, представляющих угрозу нацбезопасности.

Сегодня, 15 апреля, Европейская комиссия сообщила, что обнародует отчет о выполнении Украиной критериев второй фазы по визовой либерализации в части борьбы с коррупцией и организованной преступностью 13 мая. По информации ЕК, в Украине работало несколько миссий, оценивающих новое украинское законодательство для введения безвизового режима с ЕС, последняя из которых в конце марта оценивала направления борьбы с коррупцией, организованной преступностью и торговлей людьми.

Фото новости с пресс-конференции:http://photo.unian.net/rus/themes/56150