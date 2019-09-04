Семья украинцев Федновых за 88 дней посетила 100 стран, установив национальный рекорд (видео)

В планах у семьи путешественников до 25 мая 2020 года посетить все 193 суверенных государства мира, тем самым установив мировой рекорд.

Киев. 4 сентября. УНИАН. Украинец Павел Феднов вместе с 8-летней дочерью Викторией и 7-летним сыном Андреем посетили 100 стран за 88 дней, установив национальный рекорд.

Оглашение национального рекорда "Самый короткий срок осуществления кругосветного путешествия - посещение 100 стран за 88 дней" и вручение диплома о достижении рекорда состоялось во время пресс-конференции в УНИАН.

Семья начала свое кругосветное путешествие 25 мая в рамках международного проекта "Mission365" и за 88 дней совершила 94 авиаперелета, проведя в небе более 230 часов, преодолев расстояние в более 140 тыс. км и посетив 100 стран мира.

"Первичный маршрут был построен в течение двух дней... Мы двигались по намеченному пути. Иногда по вине авиаперевозчиков отменялись перелеты, и мы были вынуждены менять наш маршрут. На пути случались проблемы - члена нашей команды, так скажем "технического", человека, который по очереди со мной садился за руль нашего микроавтобуса, в Албании сбила машина, когда мы гуляли. Нам пришлось пересмотреть маршрут, поменять логистику, отказаться от посещения таких стран как Андорра, потому что туда можно добраться только на автомобиле. Были у нас сложные условия, но мы их выдержали...", - отметил Павел Феднов.

Он рассказал, что сначала семья посетила страны Европы, потом Северной Америки, Карибского бассейна, а также Центральной и Южной Америки. Затем они отправились в Азию, а после в Австралию и Новую Зеландию. В Азии путешественники не были только в Бутане, но планируют поехать туда на следующем этапе путешествия. После этого семья посетила страны Ближнего Востока и Африки, а затем вернулась в Украину.

"Изначально мы не планировали вложиться в эту цифру - 88 дней. Наша основная цель - в течение одного календарного года посетить все суверенные государства мира - члены ООН. Дети хотят стать первыми детьми в мире, которые побывали во всех странах, не зависимо от того, будет ли это год или более длинны срок", - добавил отец семейства.

По словам Феднова, самое сложным местом для посещения стал Ла-Пас (Боливия), где сразу по прилету вся семья почувствовала себя плохо из-за высокогорного расположения.

Вика рассказала, что больше всего ее впечатлили красоты Новой Зеландии, но не понравилось в Боливии, а Андрею больше всего понравилось в Исландии, но не понравилось в Албании.

Он также рассказал, что сложно было и его жене, которая переживала и еще с двумя дочерями ждала родных дома, ведь часто с Павлом и детьми не было связи по много часов, кроме того, во время путешествия Вика и Андрей несколько раз болели.

Путешественник добавил, что их цель, посещение 193 стран за год, никак не помешает учебе детей, ведь они перешли на экстернатную форму обучение, где нужно только раз в полугодие посещать школу для проверки знаний и сдачи экзаменов.

"У меня есть опыт, которым мало кто может похвастаться - провести 100 дней со своими детьми от рассвета до заката... Это их победа, их труд. Я всего лишь был инструментом осуществления мечты Вики и Андрея", - резюмировал отец.

После пресс-конференции представители Национального реестра рекордов вручили семье путешественников диплом, а также пожелали удачи в будущих путешествиях и достижения мирового рекорда.

Полное видео: https://www.unian.net/multimedia/video/press/10137582-mirovoy-rekord-malenkih-ukraincev-100-stran-za-88-dney-v-nepreryvnom-krugosvetnom-puteshestvii.html