За чертой бедности в Украине живет более 80% населения – депутат Андрей Шипко

Киев. 15 апреля. УНИАН. За чертой бедности, которая в соответствии со стандартами Организации Объединенных Наций установлена на уровне 5 долл. в день, проживает более 80% населения Украины.

Об этом в ходе пресс-конференции в УНИАН сообщил народный депутат Украины, член депутатской группы «Возрождение» Андрей Шипко.

«Если человек по стандартам ООН тратит на проживание менее 5 долл. в день, а в месяц менее 150 долларов, то это считается, что он живет за чертой бедности. На сегодняшний день по курсу Национального банка — это примерно 3750 грн - такая черта бедности нашего населения», - сказал депутат.

По расчетам депутатов, в соответствии с законодательством установленный прожиточный минимум в Украине на сегодняшний день составляет 1,5 долл. в день или 50 долл. в месяц.

По его словам, эта сумма включает не только расходы на питание, но и расходы на коммунальные услуги, проезд, одежда. При этом, он отметил, что прожиточный минимум не учитывает медицинские услуги, образование.

Шипко отметил, что в Украине с 2010 года работала программа по преодолению и предотвращению бедности, которая утратила силу в 2014 году, и на сегодняшний день такая программа отсутствует.

«Новая программа не принята. Программа начинала работать, когда уровень бедности составлял 24%, а на сегодняшний день 80-90% украинцев находится за чертой бедности, а государственной программы нет», - сказал он.

Депутат предложил зафиксировать порог бедности в Украине на уровне 3750 грн в месяц на человека или 5 долл. в день на законодательном уровне.

«Самое главное - честно признать ту черту, с которой мы должны стартовать. Это должно лечь в основу бюджета нашей страны», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, средний показатель заработной платы на одного застрахованного работника в Украине за январь составил 3120 грн, что оказалось на 880 грн меньше среднего показателя зарплаты в декабре 2014 года.

Согласно закону о госбюджете на 2015 год, прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц с 1 января 2015 год устанавливается на уровне 1 176 грн, с 1 декабря – 1 330 грн. Для детей в возрасте до 6 лет: с 1 января - 1 032 грн, с 1 декабря – 1 167 грн, детей от 6 до 18 лет: с 1 января 2015 года - 1 286 грн, с 1 декабря – 1 455 грн, трудоспособных лиц: с 1 января – 1 218 грн, с 1 декабря – 1 378 грн, лиц, которые утратили трудоспособность: с 1 января 2015 года – 949 грн, с 1 декабря – 1 074 грн.

Минимальная заработная плата на 2015 год в месячном размере с 1 января на уровне 1 218 грн, с 1 декабря – 1378 грн, в почасовом размере с 1 января – 7,29 грн, с 1 декабря – 8,25 грн.