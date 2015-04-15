Киев. 15 апреля. УНИАН. В Украине появился аналог американских кровоостанавливающих жгутов «Сечь-турникет», цена которых почти втрое ниже американских.

Как отметил на пресс-конференции в УНИАН учредитель ООО «Сечь Украина» Александр Иванчук, производить такие аналоги американских жгутов начали еще с началом АТО и в течение всего времени изделие совершенствовалось.

««Сечь-турникет» мы начали изготавливать, когда началась АТО, и мы постоянно совершенствуем изделие, чтобы оно было максимально удобным в пользовании. Турникет состоит из двух лент - основной, а также внутренней стропы, которая затягивается и при наложении перекрывает кровотечение. «Турникет», в отличие от других жгутов, применяется прямо на голое тело. На нем есть сверхпрочная дюралюминиевая фурнитура. Это очень важный элемент, который невозможно сломать и согнуть. Также фурнитура состоит из железа. Мы пошли путем искоренения из нашего средства пластиковых деталей. Все детали, которые находятся на нем - железо. Каждая деталь не запаяна - сплошные детали», - сказал он, отметив, что «турникет» устойчив к загрязнению и намоканию, а также к механическим повреждениям. Еще одним преимуществом «Сечь-турникета» является то, что для указания времени его наложения не обязательно нужен маркер. Достаточно любого острого предмета, чтобы стереть защитную пленку и время высветится автоматически.

Стоит украинский турникет 150 гривен, что почти в три раза дешевле, чем то, что предлагают американские производители.

Как отметил Иванчук, «Сечь-турникет» получает положительные отзывы как от волонтеров, так и от военных. Сейчас изделие прошло все необходимые проверки и тестирования и находится на стадии получения сертификата.

В свою очередь журналист, волонтер Юрий Дюг отметил, что «Сечь-турникет» является надежным и простым в применении. «Эти «турникеты» прошли испытания. Мы тестировали различные «турникеты», но этот «турникет» как в мире вооружения - автомат Калашникова. Он прост, его невозможно порвать или сломать. Мы закупаем эти «турникеты», чтобы доукомплектовывать аптечки для бойцов», - сказал он.

В то же время военный врач, один из сертифицированных инструкторов тактической медицины TCCC Константин Мадонов отметил, что благодаря волонтерам, на данный момент, в частности, формируются и индивидуальные аптечки для бойцов, и вопрос с комплектацией кровоостанавливающих жгутов и «турникетов» стоит очень остро и является актуальным. «Потому что это инструмент, который помогает сохранить жизнь, не дать раненому погибнуть на поле боя от острого кровотечения. «Сечь-турникет», который разработан нашими ребятами, уже доказал свою функциональность и необходимость быть в каждой аптечке», - подчеркнул он.

Эксперт по международной безопасности журналистов Иго Корри отметил, что в свое время работал с различными «турникетами», и украинский «Сечь-турникет» соответствует всем международным стандартам качества.

Фото новости с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/56157