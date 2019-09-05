Профильный IT-комитет Рады намерен доработать законопроект об электронных коммуникациях (видео)

Федиенко подчеркнул важность данного законопроекта для всей телеком-отрасли в целом, а не только в качестве законопроекта, который вызвал резонанс общественности в положении о регуляции IMEI-устройств или приобретении sim-карт.

Киев. 5 сентября. УНИАН. Комитет Верховной Рады Украины по вопросам цифровой трансформации намерен доработать законопроект об электронных коммуникациях с представителями телеком-отрасли.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил заместитель председателя Комитета по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко.

«Была договоренность, что мы работаем с отраслевыми ассоциациями (над доработкой законопроекта об электронных коммуникациях – УНИАН). Сейчас идут консультации с командой относительно того, что мы делаем дальше с данным законопроектом», - сообщил он.

Федиенко подчеркнул важность данного законопроекта для всей телеком-отрасли в целом, а не только в качестве законопроекта, который вызвал резонанс общественности в положении о регуляции IMEI-устройств или приобретении sim-карт.

В связи с этим, зампредседателя профильного IT-комитета также акцентировал внимание на необходимости обновления технологических стандартов в будущем законопроекте.

«Это отраслевой законопроект, который не менялся 20 лет. То есть мы сейчас живем по стандартам 20-летней давности. Учитывая, что технологические вопросы в нашей отрасли меняются каждый год, если уже не каждый час, мы просто не можем отставать от этого», - добавил он.

Отвечая на вопрос, почему был отозван данный законопроект, присутствующий на пресс-конференции эксперт сферы IT и телекоммуникаций Александр Ольшанский сказал, что законопроект содержал очень большое количество спорных положений.

Ольшанский сообщил, что основная проблема была в том, что закон про электронные телекоммуникации должен описывать очень широкую сферу деятельности.

«В старом законе было разделение на операторов, провайдеров и так далее, а в новом законе все свели к одному понятию «телекоммуникационная сеть» и попытались в рамках этого понятия описать деятельность и операторов, и интернет-провайдеров, и даже вопросы, связанные с телевидением», - сказал он.

Ольшанский также добавил, что законопроект вызвал большое количество споров, как в интернете и социальных сетях, так и в профессиональной среде телеком-отрасли.

«В Фейсбуке больше возмущения вызвали нормы по IMEI и sim-картам. В профессиональной среде больше вопросов возникло к полномочиям органа, регулирующего рынок. То, что комиссия сама себе пишет положения, контролирует себя сама, наказывает тоже сама. Штрафы, прописанные там (в законопроекте - УНИАН) – это насмешка», - добавил эксперт.

Зампредседателя правления Интернет Ассоциации Украины Александр Савчук, также присутствующий на пресс-конференции, среди прочего подчеркнул важность оперативного внедрения европейских директив в наше законодательство с целью выполнения подписанных Украиной международных соглашений.

«Ситуация с принятием закона и имплементацией европейских директив в наше законодательство усугубляется тем, что это должен быть конечный во времени процесс. То есть существуют сроки, в течение которых мы должны их внедрить. И деваться нам некуда, мы обязаны это сделать, так как это международные соглашения, подписанные Украиной», - сказал Савчук.

Как сообщал УНИАН, 29 августа 2019 года группа народных депутатов Украины предложила Верховной Раде обязать операторов мобильной связи предоставлять услуги связи на основании заключения договора с предоставлением абонентом своих личных данных, а также разрешить операторам блокировать доступ «серых» мобильных устройств к своим сетям.

4 сентября 2019 года Вице-премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что по своей инициативе отозвал законопроект об электронных коммуникациях, разрешающий блокировку «серых» мобильных устройств по IMEI-коду.