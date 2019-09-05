Адвокат просит президента и Министерство юстиции вмешаться в ситуацию вокруг рейдерского захвата компании «Грандлайт» (видео)

Как отметила адвокат учредителя компании, права собственности были переоформлены "черным регистратором".

Киев. 5 сентября. УНИАН. Адвокат просит президента Украины Владимира Зеленского, депутатов Верховной Рады и Министерство юстиции вмешаться в ситуацию вокруг рейдерского захвата украинского продавца светотехнической продукции - компании «Грандлайт», права собственности на которую были переоформлены с помощью «черного» регистратора.

Об этом на пресс-конференции УНИАН сообщила адвокат учредителя компании «Грандлайт» Светлана Бедлецкая.

«Мы обратились в Администрацию президента, мы обратились в Комиссию Минюста, мы обратились в три райотдела полиции и каждое нарушение фиксируем, то что не вносится, мы обращаемся в суд. Мы движемся всеми правовыми методами, которые существую, но, к сожалению, они пока не эффективны. Поэтому мы обращается к президенту и депутатам Верховной Рады, чтобы они вмешались в ситуацию и помогли защитить наши законные интересы», - сказала она.

По словам адвоката, незаконным способом «черный регистратор» изменил в Едином государственном реестре собственников компании и директора. Такие действия были оспорены в суде и признаны незаконными, но по причине вмешательства заинтересованных лиц, решение суда не выполняется, что не дает право ее клиенту – учредителю управлять компанией и забрать товар предприятия на сумму 2,5 млн долл., который хранится на государственном предприятии «Прогресс».

«Существует большое успешное предприятие «Грандлайт», все это время было два учредителя с равными долями. В одну прекрасную ночь поменялся директор компании без официальных процедур, как это должно быть, без собрания учредителей, приказов и так далее, были внесены изменения в реестр и владельцем стал водитель Александра Громыко, который никогда не был учредителем компании», - пояснила она.

Адвокаты учредителя продемонстрировали видео, на котором указанный человек препятствует работе следователя, который прибыл на склад для выполнения решения суда.

Бедлецкая рассказала, что причиной такой ситуации стало нежелание вышеуказанного лица выполнять договоренность с другим учредителем о покупке половины предприятия на сумму 1 млн долл. в части оплаты.

«Сделка сорвалась в момент наступления время платить первый платеж. Именно после этого, через две недели, мы стали объектом рейдерских атак. Причина - это желание завладеть и нежелание покупать, потому, что купить регистратора проще», – добавила она.

По информации адвоката, для возвращения ситуации в правовое русло пострадавшая сторона использовала все правовые методы, которые существуют, но они не дали результата.

«Мы стали объектом рейдерских атак, самых очевидных, это даже не двухходовые схемы, они очевидны. 5 июля произошла первая кража печати предприятия, сегодня - 5 сентября. То есть мы атакуемы рейдером в течение двух месяцев, и я подчеркиваю, в Украине не существует механизма, по которым гражданин, который стал жертвой атак рейдеров, может эффективно защитить свои интересы», - отметила Бедлецкая.

«Мы сейчас перемещаемся на мирный протест под Верховную Раду, потому что иного способа защищать наши интересы у нас нет», - добавила он.

На пресс-конференции также присутствовал участник дела Александр Громыко, который не согласился с утверждениями адвоката Бедлецкой и привел свои аргументы.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров упростил процедуру обращения пострадавших от рейдерства в специальную комиссию при Министерстве юстиции, которая рассматривает эти жалобы.

Президент Владимир Зеленский поручил до 1 октября разработать и внести в Раду законопроект об усилении госгарантий по защите собственности и противодействии рейдерству. Этот нормативно-правовой акт должен внедрить автоматический мониторинг рисковых транзакций, дополнительное подтверждение регистрационных действий, усовершенствование работы и усиление госреестров.