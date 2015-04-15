«Укрэкоальянс» считает необходимым ужесточить ответственность за нарушения в сфере обращения с отходами

Киев. 15 апреля. УНИАН. Ассоциация «Украинский экологический альянс» («Укрэкоальянс») считает необходимым гармонизировать отечественное законодательство в сфере обращения с отходами со стандартами Европейского Союза, в числе которых важным является ужесточение административной ответственности за правонарушения в данной сфере.

Об этом в ходе круглого стола в УНИАН сообщил генеральный директор «Укрэкоальянса», депутат Киевского городского совета Олег Костюшко.

«Самое ключевое на сегодняшний день - это имплементировать европейские тренды, существующие в европейском законодательстве, в украинское. Например, увеличить ответственность за нарушения в сфере обращения с отходами, внедрить раздельный сбор и прочее», - сказал Костюшко.

В числе необходимых направлений развития законодательства в сфере обращения с отходами он выделил унификацию терминологии законодательства и унификацию весовой и учетной политики в сфере обращения с отходами, а также внедрение раздельного сбора бытовых отходов, повышение интереса к использованию отходов как энергоэффективному ресурсу и внедрение принципа расширенной ответственности производителя.

Кроме того, ассоциация предлагает упростить процедуру заключения договоров по предоставлению услуг по обработке и утилизации отходов, повысить стоимость таких услуг, а также внести изменения в саму систему тарифообразования, в частности выделить услуги обращения с отходами из общей платы за содержание придомовой территории, внедрить отдельную тарификацию каждой составляющей процесса обращения с отходами, в частности сбора, сортировки, переработки и захоронения.

«Важно унифицировать стандарт учета отходов, поскольку одни учитывают в тоннах, другие учитывают в кубометрах, важно прийти к единому знаменателю, например учитывать это в абсолютных тоннах как наиболее точной единице измерения», - подчеркнул Костюшко.

Ряд других ведущих специалистов в сфере переработки отходов, присутствовавших на круглом столе в УНИАН, сошлись во мнении о необходимости реализации информационной стратегии, целью которой является донесение важности обращения с отходами как до населения, так и до правительства с целью принятия конкретных политических решений.

«Население не принимает участия в обсуждении экологических программ, поскольку оно не проинформировано… Население не готово самостоятельно вкладывать средства в экологически безопасное обращение с отходами, поэтому необходимо разработать стратегию для того, чтобы население имело представление о том, как правильно обращаться с отходами», - сказал главный советник компании "Укрвторэнергоресурс" Роман Подобед.

Как сообщал УНИАН, ранее ассоциация «Украинский экологический альянс» выступила с инициативой создания комплексного механизма обращения с отходами, включающего законодательное урегулирование, привлечение инвестиций и развитие социальной ответственности.

Кабинет министров Украины на заседании 18 марта отменил правительственное постановление №915, которое регламентирует создание государственного предприятия "Укрэкоресурсы", имеющего монопольное право на утилизацию тары в стране.

По оценкам Министерства экономического развития и торговли, данное решение позволит либерализировать рынок утилизации отходов и создать до 10 тыс. новых рабочих мест.

Справка УНИАН. Ассоциация «Украинский экологический альянс» является всеукраинским объединением организаций и компаний, основными направлениями деятельности которых являются сбор, уничтожение и переработка различных отходов, уборка мусора, борьба с загрязнением.

При этом в ассоциации представлены ведущие предприятия-перевозчики города Киева.