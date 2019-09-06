В Народном Рухе в канун празднования 30-летия заявили о готовности и дальше работать над развитием сильной Украины

По случаю 30-летия со времени образования Руха его члены соберутся в 11.00 10 сентября в Центральном доме художника.

Киев. 6 сентября. УНИАН. В Народном Рухе Украины, который 8 сентября будет отмечать 30-летие создания, заявили о готовности и дальше работать над развитием сильного и независимого Украинского государства.

Члены Народного Руха Украины провели пресс-конференцию в УНИАН по случаю 30-летия со дня образования НРУ.

По словам члена Народного Руха Василия Куйбиды, в большинстве областей уже были созданы местные организации НРУ еще до первого учредительного съезда, который состоялся 8-10 сентября 1989 года в Киеве.

Куйбида отметил, что власти пытались помешать проведению съезда, но он все же состоялся. Во время мероприятия была объявлена и основная цель Руха - восстановление украинской государственности.

"Руховские" организации были созданы повсюду - от Донецка до Закарпатья. Туда пришли разные люди, но в основном те, которые не были конформистами, а хотели свободного демократического государства", - отметил он.

Член Руха Василий Марущинец показал документы времен создания НРУ, которые он хранит в своем архиве. Это и оригинал протокола создания НРУ, удостоверение члена НРУ, листовки, которые распространял Рух, а также фотографии с митингов и просветительских мероприятий.

В свою очередь член НРУ Александр Гудыма отметил, что сегодня у общества создается впечатление, что Рух мог без помех осуществлять свою деятельность, но это было совсем не так. Ведь, по его словам, НРУ сталкивался с огромным давлением и диверсиями со стороны центральной власти.

Его слова подтвердил и Куйбида, который добавил, что уже во времена независимой Украины НРУ находился в жестком противостоянии с властью.

Гудыма также отметил, что создание и деятельность НРУ не описаны должным образом в украинской истории, потому что, по его мнению, именно Рух был краеугольным камнем строительства независимой Украины.

Как подчеркнул член Руха Андрей Чайка, НРУ всегда был локомотивом борьбы за окружающую среду, чем активно занимается до сих пор.

Все участники пресс-конференции неоднократно подчеркивали, что НРУ планирует и в дальнейшем строить сильную и независимую Украину.

"Пройдя 30-летний срок борьбы, НРУ сумел остаться таким, каким он есть... Я думаю, Рух будет существовать, и он еще себя покажет", - отметил заместитель руководителя киевской городской организации НРУ Петр Гудыма.

Он также отметил, что по случаю 30-летия со времени образования Руха его члены соберутся в 11.00 10 сентября в Центральном доме художника, где обсудят деятельность НРУ и поделятся планами на будущее.