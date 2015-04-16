Активисты из Кривого Рога обвиняют милицию в провоцировании беспорядков под зданием Высшего хозсуда 14 апреля
Киев. 16 апреля. УНИАН. Активисты из Кривого Рога, которые 14 апреля пикетировали здание Высшего хозяйственного суда в Киеве, обвиняют милицию в провоцировании беспорядков во время их акции.
Об этом председатель общественной организации "Союз граждан Криворожья" Владислав Штефан сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.
"Все имущество, которое было испорчено (разбитые двери) и предъявлено нам в качестве обвинений нашим людям, - это сделала милиция", - заявил Штефан.
Его слова поддержал и присутствующий на пресс-конференции адвокат Эдуард Бондарь: "Сами действия, которые милиция квалифицирует как хулиганство, начались тогда, когда пришла милиция и начала выталкивать людей из помещения. Они сами себя толкали и разбили стекло в двери".
По словам адвоката, в результате беспорядков были задержаны 14 активистов, 10 из которых позже отпустили из Печерского райотдела милиции, а остальным предъявлено обвинение в хулиганстве и будет избрана мера пресечения.
Бондарь отметил, что милиционеры в течение почти 12 часов после задержания не составляли протоколов, не объяснили активистам, в чем они обвиняются, не допускали к ним адвокатов.
"Таким образом, некоторые действия, которые совершают наши правоохранительные органы, напоминают мне то, что они делали год-два назад", - подчеркнул адвокат.