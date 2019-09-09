Активисты просят правоохранительные органы добиться привлечения к ответственности руководства «Запорожгаза» за несанкционированный отбор газа (видео)

По информации общественности, предприятие списывало этот газ на производственно-технические потери.

Киев. 9 сентября. УНИАН. Представители общественной организации "Антимонопольное объединение граждан Украины "Терминатор" просят правоохранительные органы добиться привлечения к ответственности руководителя «Запорожгаза», под чьим руководством осуществляется несанкционированный отбор газа через списание его на производственно-технические потери (ПТП).

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил общественный активист, основатель ГО «АОГУ «Терминатор» Виталий Ивхов.

По его словам, после того, как в 2014 году был назначен новый руководитель «Запорожгаза», резко выросли объемы газа, которые предприятие относит на производственно-технические потери.

«Произошла интересная вещь: количество аварийных потерь газа в 2014 году драматически выросло по сравнению с предыдущими годами, в 2012 году – это 8 млн кубометров, а в 2014 – 33 миллиона. То есть предприятие под его руководством констатировало на бумаге факт увеличения потерь в 4 раза», - сказал Ивхов.

По его словам, не без помощи общественной организации такие данные начали анализировать правоохранительные органы. Ивхов также отметил, что подобные ситуации с незаконным отбором газа касаются и других газораспределяющих компаний группы бизнесмена Дмитрия Фирташа.

«Следователь СБУ сравнил то, что написано на бумаге, с реальностью. Они зафиксировали, что в местах, где по бумагам авария длилась часами – вообще не было следов повреждения труб или они не соответствовали реальности. Даже аварийные машины не имеют записи о выезде и нет затрат на товарно-материальные ценности… В материалах дела, которые дошли до суда, была зафиксирована фальсификация», - отметил Ивхов.

По его словам, для того, чтобы дело не рассматривалось в суде, со стороны обвиняемой стороны проводились активные действия: пикеты под «Нафтогаз Украины» и Генпрокуратурой.

«Это постоянное сопротивление со стороны государственных органов, чтобы не видеть и не расследовать, и так далее. Общая картина: человек, который был обвинен, его выпустили, а общая сумма задолженности облгазов «Нафтогазу» составляет 35 млрд грн», - отметил Ивхов.

Также он заявил, что после изучения договоров, по которым бизнесмен Дмитрий Фирташ стал собственником «Запорожгаза», есть основания предполагать, что имеющиеся нарушения дают возможность оспорить право собственности и вернуть предприятие осударству.

«Внимательно исследовав договоры, по которым Фирташ стал собственником этих облгазов, мы имеем абсолютную уверенность, что сейчас есть возможность закрыть договоры и возвратить все облгазы в собственность государства. Получены доказательства, по крайней мере, для возвращения 25% пакета акций «Запорожгаза» государству», - сказал активист.

Как отметил на пресс-конференции глава и основатель ГО «АОРУ «Терминатор» Юрий Щуклин, облгазы отчитываются за полученные объемы только перед Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), которая имеет все данные о возможных нарушениях.

«НКРЭКУ в своих актах проверки указывала на потери, указывала на списание, что они превышают нормы, но на этом дальше ее функции ограничивались. Бездействие НКРЭКУ привело к следующему шагу, что до сих пор не расследуется. После того как схема 4-го квартала 2014 года была признана фиктивной и в 2015 году они не смогли рисовать эти аварии, то только в октябре того же года один «Запорожгаз» отобрал 11 млн кубометров газа для ПТП», - сказал он.

Щуклин отметил, что в течение года его организация просила НАБУ возбудить дело по поводу несанкционированного отбора газа. Даже после решения Соломенского суда г. Киева, которым НАБУ обязали возбудить дело, продвижений в расследовании дела не наблюдается.

«Это привело к тому, что на конец 2016 года долги облгазов «Нафтогазу» составили 3,5 млрд за газ для ПТП, то есть они его взяли, якобы потеряли и не оплатили. С населения ПТП, вложенные в тариф на транспортировку, они успешно взяли, рассчитались со своими трейдерами, а с нашим национальным поставщиком они не рассчитываются с 2015 года», - сказал активист.

При этом Щуклин пояснил, что все расчеты, на основании которых были сделаны выводы, анализировались на основе отчетов самих облгазов, которые они подают в НКРЭКУ, где указано, где берется газ, сколько, и сколько денег было заплачено.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2018 года "Нафтогаз" призвал руководство страны решить проблему многомиллиардных неплатежей за газ со стороны облгазов, большинство из которых принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу.

В "Нафтогазе" считают, что Кодекс газотранспортной системы в его нынешней редакции призван закрепить как монополизм облгазов на региональных рынках, так и возможность для них безнаказанно заниматься несанкционированным отбором, то есть кражами, газа.