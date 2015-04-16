Компания «МетЛайф» ввела новые программы страхования для женщин и детей на случай выявления у них онкозаболеваний

16 апреля. УНИАН. Страховая компания «МетЛайф Украина» ввела новые программы страхования для женщин и детей на случай выявления онкологических заболеваний.

Об этом представители компании сообщили на пресс-конференции в УНИАН.

Как отметил председатель правления «МетЛайф Украина» Мирослав Кисык, 2015-2016 годы компания объявила годами защиты женщины и ребенка. «И уже с апреля этого года мы представляем две абсолютно новые страховые программы – «Женское здоровье» и «Детское здоровье», - сообщил он.

Кисык подчеркнул, что онкозаболевания у женщин и детей являются одними из самых сложных проблем, связанных со здоровьем. «Это проблема для государства, которому не хватает ресурсов на финансирование программ онкологического лечения. Это проблема для медиков, которые не могут обеспечить полноценное лечение, если отрасль не финансируется. Но главное – это проблема для каждого, кто так или иначе столкнулся с этим диагнозом лично, в семье или близком окружении», - отметил он. Так, добавил Кисык, компания стремится поднять уровень осознанности людей относительно данной проблемы и предоставляет денежные средства на необходимое лечение.

В свою очередь, заведующий хирургическим отделением Киевского городского клинического онкологического центра Николай Аникусько отметил, что в Украине каждый год диагностируется 16-17 тысяч случаев рака молочной железы. «Около 7,5 тысяч женщин уходят из жизни от этого недуга в течение каждого года», - сказал он и добавил, что рак молочной железы является лидирующей онкологической болезнью среди женщин в возрасте 20-59 лет и основной причиной смертности от онкологических заболеваний.

Как сообщила член правления «МетЛайф Украина» Инна Белянская, программа «Женское здоровье» предусматривает несколько разноплановых выплат, если женщине поставлен диагноз «рак женского органа».

«В первую очередь, программа обеспечивает выплату до 600 тысяч гривен в случае диагностирования онкологического заболевания женских органов», - сказала она. В дополнение к этой основной выплате, «МетЛайф» выплачивает до 600 грн за каждый день госпитализации, лечения в стационаре. Максимальная выплата - за 30 дней. «По статистике, пациенты больше обычно не находятся в клинике», - отметила Белянская.

Третья выплата по программе «Женское здоровье» - финансовая поддержка женщины. «Дополнительно к этим двум выплатам в течение 12 месяцев женщина будет получать до 7 тысяч гривен ежемесячно, чтобы поддержать привычный уровень дохода», - сказала Белянская и добавила, что эту страховую программу может приобрести не только сама женщина, но и ее семья или близкие люди.

Цена программы зависит от суммы страхового покрытия, которое выбирает клиент, и возраста застрахованной женщины. «Расходы на такую программу, на самое большое покрытие для женщины в зрелом возрасте сопоставимы со стоимостью импортной косметики, парфюмерии или очередной пары обуви. То есть, цена абсолютно доступна», - сказала Белянская.

Программой могут воспользоваться женщины от 18 до 64 лет.

Говоря о программе «Детское здоровье», она, в частности, отметила, что эту программу можно приобрести для детей от 3 месяцев до 17 лет. Предложенные программы страхования пока не имеют аналогов в Украине.

Фото новости с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/56333