В деле об убийстве в зоне АТО офицера СБУ задержали случайных людей, которых подвергают пыткам - адвокат

Киев. 16 апреля. УНИАН. В уголовном производстве об убийстве в Волновахе Донецкой области офицера СБУ Виктора Мандзика задержаны случайные люди, которых подвергают пыткам.

Об этом адвокат, председатель совета ОО «Правозащитная группа «Сич» Оксана Томчук заявила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Сегодня мы столкнулись с совершенно политически мотивированным делом, масштаб которого поражает и напоминает дела при режиме Януковича... Сейчас оказывается сильное давление на следствие, задержаны люди, которые не имеют к этому никакого отношения», - сказала Томчук.

Для примера она привела историю о задержании раненного в руку на Донбассе добровольца Дмитрия Канивца. По словам Томчук, мужчина был задержан дома после выписки на амбулаторное лечение из днепропетровского госпиталя имени Мечникова, врачи которого пытаются спасти ему руку, - очередная операция должна была состояться в первых числах апреля.

Как отметила Томчук, следственные действия проходили без адвоката, в изоляторе временного содержания Канивцу не давали обезбаливающего, пока он не подписал документы, которые интересовали следствие и заблаговременно были напечатаны, а также угрожали объявить о подозрении его беременной жене.

Кроме того, в СИЗО, где по решению суда находится раненый боец, ему также не предоставляется медицинская помощь, поскольку ее могут предоставить только в днепропетровской клинике, о чем есть соответствующие справки медиков.

«Это пытки. Более того, сейчас у меня есть информация, что дело пытаются развивать в сторону добровольческих батальонов с целью их дискредитации и дискредитации их командиров», - отметила адвокат.

Ее позицию разделяет директор общественной организации Дмитрий Рева, который ранее проходил по «делу днепропетровских террористов».

«Это системное явление направлено, в действительности, с целью дискредитации добровольческого движения как явления в Украине», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, офицер СБУ Мандзик был убит 21 марта в Волновахе. По подозрению в убийстве задержаны 11 человек. В результате обысков у злоумышленников изъято большой арсенал оружия и взрывчатки.