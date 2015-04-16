Подольский и Ельяшкевич связывают отсутствие прогресса в расследовании дела об убийстве Гонгадзе попыткой властей выгородить Кучму

Киев. 16 апреля. УНИАН. Журналист Алексей Подольский, потерпевший по делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе, а также его представитель Александр Ельяшкевич связывают отсутствие прогресса в расследовании дела об убийстве Гонгадзе попыткой властей выгородить бывшего президента Леонида Кучму.

Об этом они заявили на пресс-конференции в УНИАН.

“Казалось бы, судебный процесс, который вот-вот, наконец, как мы надеемся, будет носить открытый характер, должен разрешить те проблемы, которые уже 15 лет волнуют не только Украину, но и многих представителей мирового сообщества. Но в деле Гонгадзе до сих пор столько запятых и вопросов, что все эти тайны уже непосредственно давно выходят на президента Украины Петра Алексеевича Порошенко”, - отметил Ельяшкевич.

В связи с этим он рассказал, что уполномоченный представитель Хельсинской комиссии Конгресса США Стив Коэн написал Порошенко с просьбой информировать его о том, что происходит на судебных слушаниях по данному делу, а также о том, какой прогресс достигнут в расследовании дела об убийстве Гонгадзе.

“Это очень серьезный тест для Петра Алексеевича Порошенко. Мне сложно сказать, как он поступит, так как я хорошо знаю Петра Порошенко, и знаю, что его последние фатальные ошибки, связанные с представительством Леонида Кучмы в Минской контактной группе, с его включением в состав Конституционной комиссии… четко говорят о том, что Петр Порошенко не хочет порывать со своим прошлым, со своими связями с кланом Леонида Кучмы, что он пытается выгородить этого человека от судебной ответственности, от уголовной ответственности”, - утверждает Ельяшкевич.

При этом он считает, что “президентские полномочия Порошенко и ответственность перед украинским народом заставят его делать выбор, с кем он: с народом, с теми с молодыми и не молодыми людьми, которые сегодня защищают Украину, или он с той старой системой, выходцем из которой он является“.

Вместе с тем Подольский считает, что Порошенко вряд ли будет отвечать на письма американского конгрессмена Коэна, так как представители власти пытаются сделать все, чтобы с одной стороны процесс рассмотрения жалобы в Апелляционном суде Киева на приговор экс-генералу МВД Алексею Пукачу был максимально закрытым, а с другой, что на самом деле должное расследование со стороны представителей власти не ведется.

Подольский обратил внимание, что “с Пукачем работали прокуроры не как с обвиняемым, а как со свидетелем, свидетелем о заказчиках, и шантажировали его не как обвиняемого, а как свидетеля, и теперь, когда шантажируют свидетеля, Генеральная прокуратура устами старшего следователя, к которому я кстати не обращался, - я вообще в Генеральную прокуратуру не обращался - неожиданно мне отвечает, что нет оснований расследовать”.

Также он отметил, что Пукачу на протяжении двух лет угрожали, “чтобы он оговорил уважаемых людей Мороза и Марчука”.

При этом Подольский обвиняет прокуроров в том, что они несут ответственность за отсутствие расследования по делу Гонгадзе.

“Я перечисляю… Все эти люди виноваты в том, что до сих пор не идет расследование. Два года говорится о преступлении, и два года Генеральная прокуратура это игнорирует. Это Пшонка, это Махницкий, к которому мы лично обращались по этому расследованию, это господин Ярема, к которому мы лично обращались по этому расследованию, и теперь Шокин скрывается за старшим следователем», - заявил Подольский.

Справка УНИАН. 29 января 2012 года Печерский районный суд Киева приговорил Пукача к пожизненному заключению за убийство Гонгадзе.

Адвокат Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко подала тогда апелляцию на приговор. "Жалоба касается только неполноты установления мотивов преступления", - сказала адвокат.

Также жалобу подал еще один потерпевший в деле журналист Подольский.

24 ноября 2014 г. Апелляционный суд Киева решил рассматривать жалобу на приговор Пукачу в закрытом режиме.

В дальнейшем министр внутренних дел Арсен Аваков и председатель СБУ Валентин Наливайченко выразили убеждение, что рассмотрение жалобы на приговор Пукачу должно проходить в открытом режиме.

12 марта 2015 года комиссия Министерства внутренних дел сняла гриф секретности с 80 носителей информации в деле Пукача.

Сегодня, 16 апреля, заместитель начальника управления Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Андрей Ткачук заявил, что Генпрокуратура направила в Апелляционный суд Киева рассекреченные материалы для рассмотрения жалобы на приговор Пукачу.

На предыдущем заседании апелляционного суда 17 марта суд решил перенести на 11.00 20 апреля заседание в связи с отсутствием решения Генеральной прокуратуры о снятии грифа секретности с материалов дела.

Справка УНИАН. Убийство Гонгадзе было совершено осенью 2000 года.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины - Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича, и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 13 лет.

Еще один обвиняемый - Пукач - находился в розыске с 2005 года. 21 июля 2009 года в селе Молочки Чудновского района Житомирской области он был задержан.