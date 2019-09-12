Активисты ожидают, что Окружной админсуд Киева в ближайшее время вынесет решение по делу об отмене утвержденного проекта Шулявского путепровода (фото, видео)

По словам общественной активистки, журналистки Ирины Головатенко, 19 сентября состоится следующее заседание Окружного админсуда по делу.

Киев. 12 сентября. УНИАН. Общественная активистка, журналистка Ирина Головатенко заявила о том, что уже больше года в Окружном административном суде Киева продолжается рассмотрение дела по иску ОО «Шулявский путь» об отмене распоряжения Киевской горгосадминистрации об утверждении проекта реконструкции Шулявской развязки, и ожидает, что справедливое решение будет вынесено в ближайшее время.

Об этом она сказала на пресс-конференции в УНИАН на тему: «Шулявский мост: получит ли Киев качественную развязку и когда?».

«Сегодня, ровно год назад община Киева подала в суд для того, чтобы отменить то решение, которое, по мнению общества, было неправильным и было принято незаконным способом. В мае 2018 года была подписана рекордная петиция о том, что киевляне требовали проведения честного конкурса на проект (Шулявской развязкии - УНИАН), который будет по-настоящему эффективным и качественным. Этот конкурс не был, к сожалению, проведен, петиция была провалена профильной комиссией Киевсовета, и 5 июля 2018 года был утвержден проект, который реализуется, по обновлению Шулявской развязки», - заявила она.

Головатенко напомнила, что от имени общественной организации «Шулявский шлях» был подан иск в суд. «В течение года проходили судебные заседания, последнее из которых произошло в июне, почти 100 дней назад, когда были предоставлены все необходимые документы, ответчик предоставил свои аргументы, и мы до сих пор ждем справедливого решения», - добавила она.

«19 сентября этого года состоится следующее заседание суда по этому делу. Мы надеемся, что решение будет принято в ближайшее время. Наша инициативная группа будет и впредь отслеживать ситуацию. Мы приглашаем и представителей общественности, и СМИ на судебное заседание и надеемся, что уже 19 сентября мы уже получим продолжение этой истории, очень счастливое для киевлян», - сказала она.

Глава ОО «Шулявский шлях», адвокат Александр Мазуркевич отметил, что «это дело довольно тяжелое, и это одна из первых инициатив общественности относительно подачи в суд на незаконные действия Киевской администрации, которые связаны не с интересами частных лиц, а это иск, подан в интересах всех киевлян и фактически защищает интересы очень широкого круга лиц».

«Само дело сейчас находится в таком состоянии, что оно было передано на рассмотрение новому судье. Фактически, мы почти 9 месяцев уточняли иск, увеличивали требования, предоставляли дополнительные документы. Наша судебная система такова, что меньше, чем на месяц, судебные заседания не переносятся. После того как начало дело рассматриваться по существу, еще в течение трех месяцев никакого решения не было принято. Мы подали еще заявление об обеспечении иска, которое, в свою очередь, привело к передаче дела другому судье. Я надеюсь, что мы уже не будем терять столько времени, а рассмотрение пройдет максимально быстро, поскольку все документы представлены и все объяснения предоставлены. Мы не теряем надежды вернуть весь этот процесс в законное русло», - отметил он.

Транспортный эксперт Виктор Петрук прокомментировал заявление Киевского городского головы Виталия Кличко, что строительство Шулявского путепровода в Киеве может затянуться из-за торможения процесса сноса цеха завода «Большевик». «По поводу сноса цеха «Большевика», полтора года назад мы давали пресс-конференцию, что цех НЕ БУДЕТ отчужден и снесен, поскольку есть существенные юридические препятствия со стороны Фонда госимущества. Все знали, что отчуждение цеха невозможно», - отметил он.

Эксперт подчеркнул, что сроки строительства Шулявского моста уже сорваны. «Первая очередь, то есть путепровод в направлении улиц Вадима Гетьмана - Александра Довженко должна была быть сдана в мае 2019 года, четыре месяца назад, но не будет сдана по крайней мере до конца этого года, и мост фактически превращается в долгострой, и сколько лет он будет в состоянии объекта незавершенного строительства неизвестно», - считает он.

Анализируя события, Петрук предполагает, что новая Шулявская развязка будет построена в столице не ранее, чем через 5-7 лет.

«Эта развязка обеспечивает не все направления движения - только 9 из 16 возможных. Транспорт, как и раньше, будет двигаться через прилегающие узлы - то есть обходить Шулявку через Лукьяновку, Воздухофлотский и Индустриальный путепроводы, ища пути левых поворотов и разворотов, которые отсутствуют в проекте новой развязки на Шулявке. Это увеличит нагрузку на транспортную инфраструктуру города, увеличит количество пробок», - отметил он.

«Трехуровневая развязка могла бы на 9,5 тыс. человеко-часов уменьшить потери времени на простой и осуществление транспортных корреспонденций. Нам сейчас предлагают такое же планировочное решение, которое было, но из новых материалов... Дешевле разобрать еще недостроенный объект и построить на этом месте более эффективную транспортную развязку, чем завершать его строительство. Мы добьемся справедливости в юридической плоскости. Ни у кого нет сомнения в том, что КГГА многократно нарушила закон при разработке и утверждении этого проекта», - убежден эксперт.

В свою очередь общественный активист, адвокат Дмитрий Шкрабатовский подчеркнул важность того, чтобы Окружной админсуд Киева дал четкий ответ - является ли законным решение КГГА об утверждении проекта реконструкции транспортной развязки или нет.

Как сообщал УНИАН, работы по демонтажу Шулявского моста начались в ночь с 16 на 17 марта и были закончены 25 апреля.

В КГГА прогнозировали, что первый этап строительства новой конструкции моста будет завершен до конца текущего года.

Общая стоимость реконструкции составляет 830,12 млн грн, продолжительность строительства - 17 месяцев.

Проект реконструкции Шулявского путепровода предусматривает строительство развязки в форме неполного листа клевера - моста с тремя съездами. Протяженность нового путепровода составит 158 метров, он будет иметь шесть полос. Левоповоротные съезды будут протяженностью 293 метра и 2 полосы движения, правоповоротные длиной 561 метр - также с 2 полосами движения. На новой развязке построят велодорожку шириной 2 м и общей протяженностью 985 м.