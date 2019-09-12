Экологи совместно с общественностью призывают власть остановить застройку поймы реки Ирпень (видео)

Участники пресс-конференции призвали власть повлиять на незаконную, по их мнению, застройку поймы реки и защитить деньги инвесторов.

Киев. 12 сентября. УНИАН. Экологи и представители общественности призывают власть остановить незаконную, по их мнению, застройку поймы реки Ирпень, которая может привести к экологической катастрофе.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил общественный деятель и директор юридической компании «Правоэксперт» Сергей Гапон.

«Эти земельные участки поймы реки Ирпень, имеют целевое назначение - для ведения сельскохозяйственной деятельности и, согласно заключениям государственной исполнительной власти, их застройка существенно ухудшит экологическое состояние и фактически может даже создать экологическую катастрофу», - сказал он.

Гапон привел несколько основных аргументов, почему любое строительство в пределах поймы реки Ирпень является невозможным.

«Во-первых, данное строительство находится за пределами города Ирпень, что подтверждается как информацией органов Госгеокадастра, так и бывшим замом городского главы Ирпеня Дмитрием Христюком, а также Киевской областной государственной администрацией», - сообщил он.

Во-вторых, по словам юриста, земли поймы реки относятся к особо ценным землям сельскохозяйственного назначения и, соответственно, Ирпенский городской совет не имел права изменять их целевое назначение.

В-третьих, земельные массивы в пределах поймы реки Ирпень не подлежат застройке согласно заключениям органов исполнительной власти в сфере экологии («Киевводресурсы»).

Глава национального экологического совета Украины Александр Чистяков, который также присутствовал на пресс-конференции, сообщил, что река Ирпень – это наглядный пример той ситуации, которая происходит со всеми водоемами Украины.

«За последние 25 лет с карты Украины исчезло более 10 тысяч малых рек. Мы считаем, что отношение к водным ресурсам страны не просто нерациональное, оно порой преступное», - сказал Чистяков.

Он подчеркнул, что последние 20 лет практически не проводятся мелиоративные работы по расчистке истоков малых рек, они заиливаются, пересыхают. Это усугубляется еще тем, что в последние годы наблюдается очень серьезное маловодие, когда реки наполняются только на 70% от нормы.

Участники пресс-конференции призвали власть повлиять на незаконную, по их мнению, застройку поймы реки и защитить деньги инвесторов.

«Хотелось бы, чтобы сегодня, имея такое доверие от людей, сегодняшняя власть сделала все возможное, чтобы люди были защищены законом, были защищены властью и не боялись вкладывать и инвестировать деньги в строительные проекты», - заявил глава общественной организации «Защита инвесторов» Денис Шинкаренко.

На данный момент, по словам участников пресс-конференции, открыты уголовные производства по факту превышения служебных полномочий при принятии решения об утверждении Детального плана территории еще в 2016 году (один из этапов изменения целевого назначения земель поймы на земли под многоэтажную застройку).

Еще одно уголовное производство касается факта незаконного изменения целевого назначения земель поймы реки Ирпень сельскохозяйственного назначения площадью более 18 га на земли под многоэтажную застройку путем злоупотребления служебным положением.