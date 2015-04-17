Деловой саммит Forum One Ukraine с участием Ричарда Брэнсона станет крупнейшим бизнес-событием в Восточной Европе – организаторы

Киев. 17 апреля. Деловой саммит Forum One Ukraine, который пройдет в Киеве 30 апреля, станет крупнейшим деловым мероприятием в регионе Центральной и Восточной Европы и соберет более 3 тыс. бизнесменов со всего мира, включая основателя компании Virgin Group Ричарда Брэнсона, сообщил в ходе пресс-конференции в УНИАН один из организаторов форума Андрей Мороз.

«Этот форум станет возможностью обменяться опытом, послушать известных спикеров, многие из которых будут, что называется, нестандартными спикерами. Мы пригласили Ричарда Брэнсона, с нами будет бизнес-эксперт Габор Джордж Берт, с нами будет большой защитник Украины, мультимиллионер Евгений Чичваркин. Я говорил с ним, и просил привезти новые проекты для Украины, - сказал Мороз. - Мы покажем миру, что мы не просто живы, мы покажем, что мы готовы работать и зарабатывать. И наш форум объединит таких людей».

Мороз подчеркнул, что форум будет первым подобным событием для Украины, но он уже сейчас задумывается как ежегодный саммит для деловых людей, готовых делиться своими проектами – прежде всего, стартапами, и находить инвесторов. По информации организаторов, на форум уже продано порядка 60% билетов, мероприятие пройдет во Дворце культуры «Украина» под лозунгом «Эпоха перемен: новые стратегии».