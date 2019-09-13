В Киеве открыт первый детский паллиативный стационар (відео)

Уникальность заведения состоит в его мультидисциплинарности, поэтому не нужно приглашать смежных специалистов, они все на месте и активно участвуют в ведении ребенка.

Киев. 13 сентября. УНИАН. В Киеве открыт первый детский паллиативный стационар при ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии им. академика А. Н. Лукьяновой НАМН Украины».

Об этом и о важности помощи неизлечимо больным детям сообщили участники пресс-конференции в УНИАН.

«Когда мы говорим о создании паллиативной помощи, это не значит, что теперь все неизлечимо больные дети будут умирать в паллиативных центрах. Мы говорим о том, что будет предоставляться такая помощь, которая позволит ребенку достойно уйти из жизни. Нам об этом надо также говорить. Есть неизлечимые болезни, и надо все сделать, чтобы вылечить ребенка, но зачастую это превращается в залечивание или доведение до смерти. И у ребенка также должны быть свои права. Ребенок также имеет право на то, чтобы услышать правдивую информацию о своем состоянии здоровья. Он также должен иметь право на то, чтобы это было сделано надлежащим способом», - сказал уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.

По его словам, сегодня несколько тысяч детей находятся в институциональных учреждениях.

«Это учреждения для детей с инвалидностью системы Министерства социальной политики, это дома ребенка системы здравоохранения, где несколько тысяч неизлечимо больных детей в тяжелом состоянии находятся без должной родительской поддержки только потому, что родители столкнулись с тем, что они не могут иметь доступ к такой помощи по месту жительства, и они вынуждены были отдать такого ребенка в интернатное учреждение. Статистика говорит о том, что довольно часто для детей это ускоряет их смерть», - отметил Кулеба.

«Мы решили открыть отделение, где сможем активно вмешаться в лечебный процесс с самого начала постановки такого диагноза, что этот ребенок является паллиативным», - сказала главный врач ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии им. академика А. Н. Лукьяновой НАМН Украины» (ИПАГ) Любовь Слепова.

Она добавила, что уникальность отделения заключается в том, что институт - мультидисциплинарный, поэтому не нужно приглашать смежных специалистов, они все на месте и активно участвуют в ведении ребенка.

«Мы очень надеемся, что этот маленький проект станет лишь небольшим началом развития этого большого направления», - добавил представитель фонда Герберта Степича (Австрия) Санин Мерджан.

Спикеры сообщили также, что отделение при ИПАГ станет первым в Киеве детским стационаром и одним из первых в Украине, который оснащен аппаратами, обеспечивающими интенсивную терапию, способен обеспечить реанимацию, аппаратами респираторной поддержки и мониторинга состояния пациентов и обеспечить пребывание мамы или папы рядом с детьми. Благодаря сильному хирургическому отделению института, паллиативные пациенты смогут получать услуги установки гастростомы, трахеостомы и др.

После пресс-конференции журналистов пригласили на открытие детского стационарного паллиативного отделения на 5-6 мест при ИПАГ.