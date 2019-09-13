"Центр биржевых технологий" намерен постепенно перейти на онлайн обслуживание своих клиентов (видео)

Компания уже получила позитивные отзывы клиентов от онлайн офиса, поскольку это позволяет получить консультацию или пройти обучение, не выходя из дома.

Киев. 13 сентября. УНИАН. Международная группа компаний "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) внедряет высокотехнологичные инвестиционные продукты и уже предлагает свои услуги клиентам онлайн, а со временем постепенно полностью перейдет на обслуживание в виртуальном офисе.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил управляющий партнер группы компаний ЦБТ Максим Рудик.

«Наша компания приняла решение активно развиваться в этом направлении и модернизировать наш онлайн офис. Мы не хотим ограничивать себя и наших клиентов только теми городами, где у нас есть физические офисы, и по этой причине мы решили также диджитализироваться и перейти со временем полностью на онлайн обслуживание клиентов, качественное и быстрое», - сказал он.

По словам Рудика, ЦБТ намерен удовлетворить потребности бизнеса и следовать мировым тенденциям перехода всех успешных компаний в онлайн режим, что дает возможность предлагать свои товары и услуги через сайт или приложение.

«Компания начала развивать онлайн офис некоторое время назад, и мы уже получили первые позитивные результаты. Как показывает практика, это очень понравилось клиентам: нет необходимости добираться в офис. Можно пройти консультацию или обучение вечером, или в субботу. Это очень удобно», - отметил он.

Также Рудик подчеркнул, что компания не будет отказываться от физических офисов сразу, а намерена постепенно вводить новые качественные услуги онлайн.

«Мы не будем сразу отказываться от всех физических офисов, чтобы не вызвать недопонимание, мы будем делать это постепенно. Мы хотим стать технологичной компанией и предоставлять быстрый и качественный сервис жителям Украины, а также за ее пределами. У нас уже есть клиенты из Италии, Португалии, Польши, Малайзии, Индонезии, Мексики», - сказал управляющий партнер группы компаний.

Присутствующий на пресс-конференции глава ЦБТ Богдан Троцько отметил, что "Центр биржевых технологий" постоянно внедряет высокотехнологические инвестиционные продукты, в основном это автоматизированные торговые алгоритмы для заработка на валютном небиржевом рынке.

«Мы стараемся идти в ногу со временем, поэтому мы заключили договоры с международными онлайн брокерами, которые уже более 10 лет работают на финансовых рынках. Также мы ведем переговоры с международными брокерами, которые специализируются на фондовых рынках США, Европы и Азии. Сейчас мы находимся на стадии подписания договоров и совсем скоро наши клиенты получат эксклюзивные условия работы с этими брокерами», - сказал он.

Троцько отметил, что компания персонально подходит к каждому клиенту и индивидуально подбирает для него продукты. Затем продукт тестируется и в дальнейшем клиент сам выбирает, с каким брокером ему выгоднее работать.

«С другой стороны мы разрабатываем готовые продукты для брокеров. Мы обращаем внимание на сильные стороны брокеров и затем эти продукты предлагаем нашим клиентам, которые зарабатывают на этих продуктах. Также мы обучаем наших клиентов работать с этими инновационными продуктами», - отметил глава ЦБТ.

По информации Троцько, брокеры предоставляют выходы на разные торговые площадки, таким образом клиенту будут доступен выход на американские, европейские и азиатские рынки.

Как сообщал УНИАН, в феврале "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) совместно с рядом украинских вузов разработал социально направленный проект по повышению финансовой грамотности для студентов Украины.

Справка УНИАН. Международная группа компаний "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) - консалтинговая компания, проводит обучение работе на международных финансовых рынках.