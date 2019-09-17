Перед запуском рынка земли в Украине необходимо создать государственное земельное ипотечное учреждение и обеспечить громадам первоочередное право на выкуп участков - эксперты (видео)

Также специалисты подчеркнули необходимость запрета продажи государственных и коммунальных земель сельхозназначения и продажи сельхозземель иностранцам.

Киев. 17 сентября. УНИАН. Перед запуском рынка земли в Украине необходимо создать государственное земельное иппотечное учреждение для обеспечения доступного кредитования фермеров, а также обеспечить местным громадам первоочередное право на выкуп земельных участков.

Об этом заявил глава общественного союза "Аграрный союз Украины" Геннадий Новиков на пресс-конференции в УНИАН.

"Наилучшее для Украины - это создание ипотечного учреждения, чего мы и требуем, которое позволяло бы физическому лицу-фермеру прийти и под залог взять кредит долгосрочный и выкупить землю у паевика, если ему захотелось ее продать", - сказал Новиков.

Он добавил, что подобное учреждение также смогут использовать и органы местного самоуправления как представители государства, накапливая земельный банк громад, поскольку при развитии органов местного самоуправления и дальнейшей децентрализации единственным и наиболее надежным ресурсом местного самоуправления, по мнению Новикова, будет являться именно земля.

"Поэтому наша позиция государственная, проукраинская, и если мы ее примем - Украина останется важным игроком на мировом продовольственном рынке. Если же иностранцы начнут покупать землю, Украина останется за бортом этих процессов", - отметил он.

Президент Всеукраинской общественной организации "Ассоциация частных фермеров и землевладельцев Украины" Николай Стрижак заявил, что первоочередным правом на выкуп украинских земель должны обладать именно украинские фермеры, а также местные громады.

"У нас разработана база - концепция развития фермерства в Украине и она два года действует. К сожалению, в бюджете на 2020 год мы не видим, что там развивается фермерство, тем более, не видим ни одной строчки, где поддерживаются личные сельские хозяйства - а это практически те, из кого могут вырасти будущие фермеры. И если всего этого не будет, то практически остановится развитие всего фермерства", - подчеркнул Стрижак.

Руководитель Института общественного управления Виктор Жердицкий акцентировал, что для успешного запуска рынка земли сельскохозяйственного назначения государству необходимо усилить борьбу с рейдерством, а также усилить работу Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

"У нас на сегодняшний день 20% земель не занесены в кадастр. У нас на сегодня эти участки не разграничены "в натуре". У нас на сегодняшний день фермеров убивают и не существует никакой власти в Украине, которая бы поставила их (дельцов - УНИАН) на место, потому что местная власть их крышует и участвует в дележе. Куда открывать рынок земли? Нам Всемирный банк и новые чиновники говорят, что они придумали хороший механизм - выделить средства на удешевление кредитов и аж 2,2 тыс. фермеров смогут ежегодно обратиться за этой услугой. Это при том, что у нас 46 тыс. фермеров на сегодня, но только 2,2 тыс. смогут обратиться", - отметил Жердицкий.

Участники пресс-конференции также подчеркнули необходимость запрета продажи государственных и коммунальных земель сельскохозяйственного назначения и продажи сельхозземель иностранцам, а также необходимость установить ограничения на концентрацию участков в руках одного собственника.

Так, они отметили, что в течение первых пяти лет доступ к рынку сельхозземель должны получить лишь физические лица - граждане Украины с введением сертификации сельскохозяйственной деятельности и ограничением площади "в одни руки" до 200 га. При этом в дальнейшем, при необходимости, доступ к рынку сельхозземли в Украине смогут получить фермерские хозяйства, юридические лица, которые имеют статус сельскохозяйственного производителя последние три года, основателями которых являются исключительно граждане Украины с ограничением относительно собственности и использования сельхозучастков площадью не более 5 тыс. га.

Как сообщал УНИАН, Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до 1 октября разработать законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения, а Верховной Раде - отменить земельный мораторий до 1 декабря 2019 года.

3 августа Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что открытие рынка земли сельскохозяйственного назначения ориентировочно планируется на лето следующего года. Он добавил, что к этому времени правительство совместно с Нацбанком должно сделать кредитование в гривне значительно дешевле, чем сейчас, - взять кредит можно будет под 14-15% в гривне. Премьер пояснил, что правительство намерено снизить ставки по кредитам в целом и сделать их дешевле именно для купли земельного участка, чтобы украинцы имели более выгодные условия, чем их иностранные конкуренты.