Винницкая ГО "Батькивщина молодая" призвала Тимошенко принять кадровые решения по руководству областной партийной организацией (фото, видео)

Представители областной общественной организации "Батькивщина молодая" подписали открытое обращение к Юлии Тимошенко, в котором сообщили о больных вопросах в жизни партийной организации «Батькивщины».

Киев. 19 сентября. УНИАН. Представители Винницкой областной общественной организации "Батькивщина молодая" призвали лидера ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко принять кадровые решения по руководству партийной организацией в регионе, действия которой, по их мнению, привели к падению рейтинга «Батькивщины» в Винницкой области.

Об этом представители организации заявили на пресс-конференции УНИАН на тему: «Почему Юлия Тимошенко проигрывает в Винницкой области?».

В частности, председатель Винницкой областной общественной организации "Батькивщина молодая" Вадим Кудияров зачитал открытое обращение к Тимошенко.

«Мы всегда поддерживали партию и вас лично. Даже во время вашего заключения мы несокрушимо стояли за партийные интересы. Во время Революции достоинства мы вели самые активные действия против преступного режима. Именно мы были в эпицентре всех бурных событий, выступали лидерами общественного мнения и боролись против чиновников режима Януковича. Мы блокировали офисы Партии регионов и не давали им даже шанса продолжать руководить Виннитчиной», - говорится в обращении.

Активисты отметили, что Тимошенко, как никому другому, известно о политических репрессиях.

«Вы прекрасно знаете, как оно, когда против тебя и против близких тебе людей начинают заводить уголовные дела, шитые белыми нитками. Как проводят обыски в домах, офисах и где и к чему могут добраться псы системы. Мы не сдавались и боролись дальше, и по сегодняшний день поддерживаем вас как нашего несгибаемого лидера. Но, к сожалению, складываются обстоятельства и происходят вещи, на которые мы не можем повлиять. Из-за этого уровень вашей поддержки в регионе катится в пропасть», - заявили подписанты обращения.

В общественной организации отметили, что Виннитчина всегда поддерживала Тимошенко и давала один из лучших результатов по стране на выборах.

«Но с приходом к руководству Щербаковской Людмилы Михайловны ситуация изменилась. Она своими действиями как председатель областной организации партии дискредитирует всех людей, которые носят почетное звание члена нашей партии и ее избирателей. С началом руководства Щербаковской областное партийное бюро начало состоять только из тех людей, которые беспрекословно выполняли все его указания. Все вопросы развития партии и принципиальные вопросы (составление избирательных списков, финансы, должности) - все беспрекословно решались лично ею и за «закрытыми дверями». Госпожа Людмила, прикрываясь партийными интересами, решает исключительно личные вопросы, а тех, кто с ней не согласен, исключают из состава бюро различных уровней и рядов партии», - заявили представители общественной организации.

По их убеждению, при такой политике уменьшилось количество активных членов партии, исчезла массовость, открытость и прозрачность.

«С приходом на должность заместителя председателя Винницкой ОГА госпожа Щербаковская не поддержала ни одной из инициатив ГО «Батькивщина молодая», не приняла ни одного кадрового предложения от нашей организации, а взамен трудоустроила своих родственников. Винницкая ГО «Батькивщина молодая» за время правления Щербаковской не поддерживалась ни организационно, ни финансово партийной ячейкой. Все средства и ресурсы на мероприятия, которые проводились под эгидой нашей организации, были аккумулированы исключительно руководством Винницкой ГО «Батькивщина молодая». Все наши инициативы по развитию партийной ячейки не воспринимались. Уже более двух лет нас игнорируют и не приглашают на внутренние партийные мероприятия, заседания бюро, селекторные совещания... Уже прошло почти два года со дня вашего указа о включении председателей областных ячеек ГО «Батькивщина молодая» в бюро партийных областных организаций, а он до сих пор не выполнен», - подчеркивается в обращении.

Активисты отметили, что «в целом работа областной партийной ячейки подается только на бумаге, присутствие партии в жизни города Винницы и области почти отсутствует, что показали выборы 2019 года».

В связи с изложенными фактами представители Винницкой областной организации "Батькивщина молодая" призвали Тимошенко принять кадровые решения по руководству партийной организации в регионе.

«Просим вас вмешаться в эту неприятную ситуацию, лично разобраться и принять взвешенные решения, которые пойдут на качественные изменения в Винницкой партийной организации. Подчеркиваем, что без рассмотрения данных вопросов и принятия кадровых решений невозможно движение вперед, которое положительно изменит ситуацию до ближайших местных выборов. От вашего решения зависит будущее жителей Винницкой области, ведь мы должны построить партийную структуру, которая будет отстаивать исключительно интересы избирателей», - резюмируют они.

На пресс-конференции также присутствовали председатель Винницкой городской общественной организации "Батькивщина молодая" Валентин Ганчевский, председатель Замостянской районной общественной организации "Батькивщина молодая" Дмитрий Рогозюк, председатель Правобережной районной общественной организации "Батькивщина молодая" Денис Романовский, председатель Старогородской районной общественной организации "Батькивщина молодая" Николай Надыбский.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/theme/89415-press-konferenciya-v-unian-na-temu-pochemu-yuliya-timoshenko-proigryvaet-v-vinnickoy-oblasti.html