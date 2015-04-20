В Киеве презентовали мультихудожественный и мультимедийный проект «Воскресение Расстрелянного возрождения»

Киев. 20 апреля. УНИАН. В Киеве литературный конкурс «Коронация слова», Минобороны Украины, Минкультуры Украины, Государственное агентство Украины по вопросам кино, Национальная опера Украины, компания Fresh Production, международный фонд «Мистецька скарбниця», международный благотворительный фонд «Возрождение» представили мультихудожественный и мультимедийный проект «Воскресение Расстрелянного возрождения», проект, охватывающий все виды искусств и все возможные средства информации.

Презентация состоялась на пресс-конференции в УНИАН.

По словам организаторов, целью проекта является распространение информации о жизни и деятельности целого поколения украинских писателей, поэтов, режиссеров, художников и скульпторов, которые в 30-х годах ХХ века были расстреляны или репрессированы советской системой.

«Очень малую часть творчества периода Расстрелянного возрождения изучают в средних и высших учебных заведениях, и знания об этих художников не массовые и распространяются или среди ограниченного количества специалистов, или среди небольшой прослойки интеллигенции. А чтобы заполнить информационные пробелы надо привлечь представителей управления образования и максимальное количество профессионалов из разных художественных агентств, чтобы максимально воскресить память о тех, кто возрождал украинскую культуру и кто был расстрелян за это», - подчеркнула председатель правления международного фонда «Мистецька скарбниця» Татьяна Логуш.

По словам креативного продюсера ТРК «Украина» Марины Валетнюк в рамках проекта уже сняли с десяток мини-фильмов о выдающихся деятелях Расстрелянного возрождения.

Также в социальной сети Facebook создана страница проекта. В газетах начали публиковаться статьи о тогдашних писателях и поэтах. Известные писатели, поэты, художники пишут короткие рассказы, эссе, поэтические и беллетризованные сочинения о периоде Расстрелянного возрождения.

Кроме того, как сообщил директор компании Fresh Production Олег Щербина, кинематограф будет представлен несколькими проектами, которые готовятся к выпуску этой компанией, - короткометражных и полнометражных фильмов Тараса Томенко «Дом «Слово» харьковский дом, где под одной крышей были собраны едва ли не все художники, чтобы их легче было контролировать, а потом - уничтожить. Проект полнометражной ленты был представлен на 7-й конкурсный отбор Госкино», - отметил он.

Также, по словам организаторов, в литературной части современные писатели и поэты будут создавать эссе, рассказы и стихи, как аллюзии или реминисценции на конкретные произведения художников или самих художников того времени. Будут основаны литературные столы и дискуссии на фестивалях, выставках и конкурсах с участием наиболее профессиональных и известных искусствоведов и критиков, артистов и журналистов.

Театральная компания «Бенюк и Хостикоев» поставит на сцене несколько спектаклей по пьесам драматургов Расстрелянного возрождения. А «уличные художники», под руководством художника Олега Лунева, создадут по Киеву с десяток фресок в стиле street-art: «картины» будут представлены с открытыми поэтическими чтениями и, поэтому, с туристическими маршрутами.

Литературный конкурс «Коронация слова» представляет проект 24 апреля на «Книжном арсенале», где будут проходить литературные чтения, дискуссии, мастер-классы и выставки.

Среди мая, 13 числа, в очередную годовщину протестного самоубийства Николая Хвылевого в 1933 году создатели проекта намерены сделать литературно-дискуссионный перформанс.

В конце мая в Киеве пройдет масштабная художественная акция - фестиваль «Неделя кино «Воскресение Расстрелянного возрождения», в программе которого будут представлены черно-белые фильмы, созданные в 20-30-х годах с участием представителей Расстрелянного возрождения, а также проекты современных режиссеров о тех временах, дискуссии о совмещении театра и кино, мастер-классы об адаптации текста для возможного сотрудничества с телеканалами.

Идейным завершением полугодового существования проекта будет в начале июня Церемония награждения лауреатов «Коронации слова» и «Гранд Коронации», которая пройдет в Национальной опере Украины. В целом проект рассчитан на 2 года.