Интернет Ассоциация Украины призывает чиновников ускорить процесс принятия законодательных изменений в телеком-сфере для ее эффективного функционирования (видео)

Глава правления ИнАУ считает, что принятие соответствующего законопроекта существенно упростит деятельность телеком-операторов.

Киев. 20 сентября. УНИАН. Интернет Ассоциация Украины призывает правительство и органы местного самоуправления принять соответствующие правила и методики для выполнения Закона «О доступе к объектам строительства, транспорта, электроэнергии с целью развития телекоммуникационных сетей» и ускорить процесс принятия законодательных изменений по функционированию и регулированию телекомсферы, что позволит бизнесу эффективно развиваться.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил глава правления ИнАУ Анатолий Пятников.

«Фундаментальный вопрос остался только один – это доступ к инфраструктуре и к собственности, которой распоряжаются коммунальные предприятия. То есть фактически чиновники, которые на службе у общества. От выполнения норм закона они последовательно уклоняются. Уклоняются от выполнения закона в принципе. Причем этот вопрос касается не только Киева, закон не выполняется всеми муниципалитетами (с небольшими исключениями) по всей территории Украины», - заявил он.

По словам Пятникова, в Украине одно из лучших соотношений цена-качество доступа к сети Интернет, однако эта ситуация в данный момент оказалась под угрозой, поскольку местная власть игнорирует требования Закона Украины «О доступе к объектам строительства, транспорта, электроэнергии с целью развития телекоммуникационных сетей», что значительно тормозит развитие телекоммуникационных сетей и приводит к ухудшению сервисов доступа к сети.

Глава правления ИнАУ также добавил, что внесенный на рассмотрение Верховной Рады законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины о доступе к инфраструктуре объектов строительства, транспорта, электроэнергетики» №2042 от 03.09.2019 поможет решить вопрос о доступе к телекоммуникационным сетям (в первую очередь, доступ у муниципалитетов) и регулировании телеком-сферы в целом.

«В этот раз там (в законе - УНИАН) действительно прямо написано, что закон распространяется не «на всех, кроме муниципалитетов», а «на всех, включая муниципалитеты», - отметил он.

Пятников считает, что принятие соответствующих законодательных изменений существенно упростит деятельность телеком-операторов.

Присутствовавший на пресс-конференции член правления ИнАУ Александр Глущенко также подчеркнул важность принятия законодательных изменений по функционированию и регулированию телеком-сферы.

«Еще раз поднимаем актуализацию проблемы, которая существует годами и никуда не делась. Все заявки и лозунги о диджитализации и «государстве в смартфоне» могут столкнуться с проблемой… Мы прямо говорим, что ничего не выйдет, потому что провайдеры не смогут построить доступ к абоненту, не смогут построить свою сеть, не будет ни оптики в дом, ни других технологий», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября Верховная Рада Украины приняла закон о сокращении перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию, в сфере телекоммуникаций.

Справка УНИАН. Интернет Ассоциация Украины (ИнАУ) - профессиональное объединение участников рынка телекоммуникаций и информационно-коммуникационных технологий, объединяет свыше 170 предприятий. Деятельность ИнАУ направлена на защиту интересов ее членов, проведение экспертно-аналитической работы в части разработки и корректировки законодательной, а также нормативной базы Украины в телеком-сфере.