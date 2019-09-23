Руслана Рябошапку призывают не допустить возвращения подчиненных Матиоса в военную прокуратуру (видео)

По информации Виталия Куприя, Матиос пытается устроиться в СБУ.

Киев. 23 сентября. УНИАН. Народный депутат Украины 8-го созыва, правозащитник Виталий Куприй и журналист Василий Крутчак призывают генерального прокурора Руслана Рябошапку не допустить возвращения бывших подчиненных экс-заместителя генерального прокурора - главного военного прокурора Анатолия Матиоса в военную прокуратуру.

На пресс-конференции в агентстве УНИАН журналист Василий Крутчак заявил, что нужно не допустить, чтобы в результате переаттестации прокуроров, о которой заявил недавно генпрокурор, на своих должностях снова оказались подчиненные Матиоса, деятельность которых сводилась к «обилечиванию бизнеса».

«Рябошапка считает, что военные прокуроры не все плохие. Им нужно дать шанс, пройти переаттестацию. Я с этим не согласен, и хочу, чтобы меня услышал генпрокурор Рябошапка. Во время переаттестации такие, как Опанасенко (прокурор Виталий Опанасенко - УНИАН), имеют большие шансы проскочить. Нужно брать их дела и перепроверять их, перепроверять, не выполняли ли такие прокуроры незаконные указания Матиоса. Мы за то, чтобы Матиос, как организатор преступной группы, не обошелся лишь увольнением, а чтобы ответил за свои действия», - сказал Крутчак.

В свою очередь Виталий Куприй добавил, что, по его информации, Матиос сейчас пытается устроиться на работу в Службу безопасности Украины. «Матиос никуда не делся. Уйдя с должности, он оставляет влияние на правоохранителей, и сейчас пытается получить должность в СБУ», - отметил правозащитник.

«Несколько дней назад я встретился с Чумаком и спросил, что вы будете делать (с подчиненными Матиоса, которые давили на бизнес через возбуждение уголовных дел - УНИАН)? Он мне сообщил, что на него влиять никто не сможет, и пообещал в течение двух месяцев передать все дела реальным следователям... И сказал, что будет заниматься очисткой военной прокуратуры от оборотней», - добавил Куприй.

Также в пресс-конференции принял участие адвокат Виталий Коломиец.