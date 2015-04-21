Активисты Ивано-Франковщины призвали власти отказаться от планов назначить бывших «регионалов» на руководящие должности в Гослесагентство

Киев. 21 апреля. УНИАН. Представители общественных организаций Ивано-Франковской области призвали Кабинет министров отказаться от планов назначить на руководящие должности в Государственное агентство лесных ресурсов бывших «регионалов», связанных с предыдущей властью. Об этом в ходе пресс-конференции в УНИАН сообщили представители общественного движения «Майдан» Алла Шевченко и госпредприятия «Выгодское лесное хозяйство» Анатолий Вертепный.

«По нашей информации, заместителем главы Гослесагентства планируют назначить Игоря Тимочко – бывшего чиновника, которого хорошо знают в Ивано-Франковской области и выступают против этого назначения», - сказала Шевченко.

Она сообщила, что в январе 2014 года в области прошло большое вече с участием порядка 4 тыс. человек, которые, по словам Шевченко, выразили недоверие господину Тимочко.

«И сейчас его снова хотят назначить. Коррупционера со стажем хотят назначить на руководящую должность. Нам особенно больно, как у нас идут назначения после Майдана, - сказала Шевченко. - Мы хотим обратить внимание общественности. Вся Ивано-Франковщина готова нас поддержать и не предать идеи Майдана. У нас есть обращение к президенту, Кабинету министров, главе парламента и народным депутатам – выходцам из Прикарпатья: мы надеемся на их порядочность и здравый смысл. Иначе ждите Ивано-Франковскую область под Кабмином».

В свою очередь Анатолий Вертепный подчеркнул, что назначение Тимочко, если оно состоится, будет резонансным и показательным. «Как можно назначать человека, которого уволили за злоупотребления, в том числе в финансовой сфере? Вот как раз есть свежее дело новому главе Антикоррупционного бюро Артему Сытнику. Покажите – вы можете работать или не можете?» - обратил внимание Вертепный.