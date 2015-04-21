В Украине запустили проект по внедрению дешевой технологии переработки использованных батареек

Киев. 21 апреля. УНИАН. Занимающаяся производством оборудования для переработки отходов компания Piligrim Ukraine запустила инновационный проект, предусматривающий внедрение в Украине дешевой и экологичной технологии по переработке использованных батареек.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил менеджер проекта и представитель компании Максим Ткаченко.

«В данный момент в Украине не существует ни одного предприятия, которое могло бы в промышленном масштабе перерабатывать отработанные батарейки… Наша технология интересна тем, что отличается дешевизной, технологической простотой, легкой масштабируемостью и минимальным экологическим следом», - сказал Ткаченко.

По его словам, необходимая стоимость для запуска завода на базе разработанного оборудования составляет порядка 280 тыс. долл. При этом точка безубыточности предприятия составляет 10 тонн использованных батареек в месяц, которое предприятие должно перерабатывать для получения прибыли. Вместе с тем, как отметил Ткаченко, при расчете данного показателя не учитывался доход, которое предприятие получит при продаже конечных продуктов переработки батареек.

Присутствующий на пресс-конференции разработчик технологии, кандидат технических наук Артем Мадатов отметил, что преимуществом данной технологии является простой процесс переработки батареек при минимальной загрузке предприятия.

«Весь процесс проходит одну стадию в одном оборудовании, что обусловливает дешевизну из-за простоты процесса и, соответственно, возможность получения коммерческой прибыли. Продукты, которые получаются в результате переработки, на 100% ликвидны», - отметил Мадатов, добавив, что существенной проблемой в переработке батареек на сегодняшний день является отсутствие достаточного количества сырья для выхода на рабочие мощности.

При этом Мадатов подчеркнул, что данная технология «позволяет коммерциализировать процесс утилизации батареек и поэтому не требует ни государственных дотаций, ни каких подобных дополнительных вливаний, а может существовать как самостоятельный бизнес».

В свою очередь, координатор всеукраинского волонтёрского проекта «Батарейки, сдавайтесь!» Любовь Колосовская отметила, что в Украине на сегодняшний день существует необходимость регулирования сферы переработки отходов со стороны властей.

«В Украине должна быть национальная программа… Государство должно устанавливать нормы. Не так, как у нас было в предыдущие годы, когда выделяется большое сумма денег, а реально ничего не делается. Государство должно не деньги выделять, а правильно регулировать этот рынок», - отметила Колосовская.

По её словам, в Украине ежемесячно выбрасывается порядка 80 тонн использованных батареек, что крайне негативно сказывается на загрязнении окружающей среды.

«Одна использованная пальчиковая батарейка, попадая в природу, способна загрязнить тяжелыми металлами, в среднем, 20 кв. м земли и 400 л воды», - сказала Колосовская, добавив, что в Украине на данный момент проблема с утилизацией отходов заключается не в отсутствии желания граждан сдавать батарейки, а в отсутствии необходимой инфраструктуры.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году в Министерстве экологии и природных ресурсов Украины прогнозировали увеличение ежегодного объема утилизации использованных батареек и других элементов питания до 3-4 млн штук.