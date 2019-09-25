Новый закон о публичных закупках позволит заказчикам устанавливать критерии качества и экологичности товара - депутаты и эксперты

Изменился подход к формированию неценовых критериев отбора тендерных предложений в системе Prozorro.

Киев. 25 сентября. УНИАН. Новая редакция закона о публичных закупах, позволит заказчикам в системе Prozorro устанавливать критерии качества и экологичности товара, что ускорит достижение Украиной стратегии устойчивого развития, при которой минимизируется использование вредных для окружающей среды веществ.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования Александр Мариковский.

«Поправки в закон заключаются в том, чтобы одними из критериев в тендерных закупках должны были быть ресурсоэффективность и экологичность, которые установлены сертифицированными агентствами товаров, работ и услуг. Это важно для обеспечения стратегии устойчивого развития», - сказал он.

По его словам, стратегия устойчивого развития должна обеспечить регуляцию ресурсов природного происхождения, чтобы минимизировать использование вредных веществ и максимизировать то, что способствует экономии природных ресурсов.

Заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа отметила, что принятый депутатами закон является второй закупочной революцией.

«Мы меняем подход к формированию неценовых критериев отбора и мы делаем так, чтобы бюджетные учреждения и заказчики отдавали большее предпочтение соотношению между ценой и качеством. За три года применения закона о публичных закупках мы увидели, что в обществе распространено мнение, что в Prozorro можно закупать только дешевые и некачественные товары, потому что цена является единственным критерием оценки предложения, но это не так», - сказала депутат.

По информации Пидласой, в законе также введено новое понятие оценки стоимости жизненного цикла, которое представляет собой стоимость товара плюс стоимость дальнейшего обслуживания.

По мнению руководителя проектов Reform Support Team в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Андрея Телюпы, критерий стоимости жизненного цикла направлен на профессионализацию сферы закупок.

«То есть мы также работаем над тем, чтобы представители всех публичных органов и предприятий были более профессиональными. Мы переводим заказчиков от тендерных комитетов на применение понятия "уполномоченное лицо на проведение закупок." Именно этот специалист будет нести персональную ответственность за закупку», - сказал эксперт.

Телюпа пояснил, что также для закупки простых товаров предусмотрено применение централизованных закупочных операций и такого инструмента как электронные каталоги «Prozorro. Market».

При этом эксперт UN Environmental по постоянным публичным закупкам Светлана Берзина отметила, что экологические критерии товаров крайне важны, поскольку Украина по факторам влияния на население именно экологических факторов, которые вызвали смерть граждан, занимает второе место после Российской Федерации в мире.

По словам Берзиной, исследование ООН показало, что наиболее приоритетными отраслями для Украины, где закупки нуждаются во введении экологического критерия, являются химическая промышленность, деревообрабатывающая, текстиль и бумага.

«98% отходов на территории нашей страны - это не бытовые отходы, а отходы промышленности, которые необходимо утилизировать, но это же и является сырьем. В мире есть множество примеров строительства мостов и дорог из шлаковых материалов. Во-первых, мы природным способом используем ресурсы, не разрушаем экосистемы и экономим колоссальное количество бюджетных средств… также это решение проблем регионов, загрязненных этими же отходами», - сказала эксперт.

Светлана Берзина также отметила, что ее организация проводит бесплатные консультации для заказчиков по поводу работы в системе Prozorro с учетом внесения неценовых критериев.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября Верховная Рада приняла закон № 1076 «О внесении изменений в Закон Украины «О публичных закупках» и некоторые другие законодательные акты Украины относительно совершенствования публичных закупок», которым снижается уровень допороговых закупок в системе Prozorro до 50 тыс. грн с 200 тыс. грн.

Народный депутат Украины Роксолана Пидласа, докладывая по законопроекту, сообщила, что после принятия этого документа покупать у «своих» станет намного сложнее, а коррупции в закупках будет намного меньше.