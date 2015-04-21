Почти половина детей из 11 областей Украины считают, что конфликт на Донбассе повлиял на них лично - опрос

Киев. 21 апреля. УНИАН. Около 46% детей из 11 областей Украины считают, что конфликт на Донбассе повлиял на них лично.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила президент международного женского правозащитного центра «Ла Страда Украина» Екатерина Левченко.

По ее словам, результаты исследования, проведенного центром «Ла Страда Украина», показали, что около 46% детей считают, что конфликт повлиял на них лично. В опросе приняли участие более 1,2 тыс. детей из Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Кировоградской, Винницкой, Сумской и Херсонской областей.

«Конфликт влияет не только на его непосредственных участников, внутренне перемещенных лиц, но и на население в целом. Как следствие, мы наблюдаем повышенный уровень агрессии, тревожности, насилия в обществе. В связи с этим увеличивается количество звонков на национальные «горячие» линии, которые работают в центре «Ла Страда Украина». Если в первом квартале 2014 года мы получали более 5 тыс. звонков, то за соответствующий период 2015 года - около 11 тыс. звонков», - сообщила Левченко.