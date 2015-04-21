Батальон имени Джохара Дудаева просит Авакова взять под личный контроль вопрос вхождения в состав батальона МВД «Золотые ворота»

Киев. 21 апреля. УНИАН. Батальон имени Джохара Дудаева обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой взять под личный контроль вопрос вхождения отдельной ротой в состав батальона МВД «Золотые ворота».

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила пресс-офицер Международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Амина Окуева.

В частности, она заявила о предварительных договоренностях и планах героически погибшего под Дебальцево генерала Исы Мунаева, командира батальона имени Джохара Дудаева, о вхождении личного состава батальона отдельной ротой в состав батальона «Золотые ворота».

«Мне хотелось бы обратиться с открытым прошением на имя министра внутренних дел Арсена Борисовича Авакова. Уважаемый Арсен Борисович, от имени бойцов нашего батальона, многие из которых уже скоро год как находятся на передовой, просим Вас, несмотря на Вашу занятость, взять под личный контроль вопрос о принятии наших бойцов в состав МВД. Просим разрешить нам войти отдельной ротой в состав батальона «Золотые ворота», как это было ранее оговорено и утверждено. Документы части личного состава уже готовы, люди прошли спецпроверки и с нетерпением ждут, когда они смогут оказаться на передовой для защиты Украины от подлого и коварного врага. У наших бойцов есть опыт борьбы с ними», - сказала Окуева.