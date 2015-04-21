Работники столичного агрокомбината «Пуща Водица» призывают власти не допустить ликвидации предприятия и передачи сельхозземель застройщикам

Киев. 21 апреля. УНИАН. Работники агрокомбината «Пуща Водица» (Киев) призывают власти не допустить ликвидации предприятия путем организации конкурса по смене его руководства и противодействовать возможной передаче сельхозземель комбината общей площадью порядка 3 тыс. га, из которых 350 га находятся в черте Киева, застройщикам.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили представители агрокомбината и Антирейдерского союза предпринимателей Украины.

В частности, как сообщил первый заместитель директора агрокомбината «Пуща Водица» Федор Судницын, сейчас на предприятии проводится проверка финансово-хозяйственной деятельности.

«Но наше предприятие работает. Да, кризис 2008 года, неправильное управление предприятием на протяжении многих лет дали о себе знать. Нам пришлось остановить теплицы, которые приносили по 15-18 млн грн убытка в год, у нас не было кормов для порядка 2 тыс. голов рогатого скота, и мы были вынуждены продать 1200 голов скота. У нас была социальная проблема – куда девать людей, – рассказал Судницын. – Но мы проработали ряд проектов с инвесторами – китайской стороной, корейской стороной. Со стороны министерства (аграрной политики и продовольствия – УНИАН) никаких предложений помощи не было. Мы на своем энтузиазме добились того, что сейчас каждый день продаем 4,5 тонны молока, в прошлом году мы собрали 2,5 тыс. тонн зерновых. У нас самая высокая урожайность, притом что нам не давали ни химикатов, ни удобрений. И тут появляется интерес, связанный с работой нашего предприятия. Неизвестные люди приходят на прием в Минагропрод, требуют уволить нашего директора. И их принимают в министерстве, с ними разговаривают, хотя никакого отношения к коллективу эти люди не имеют. И в результате появляются приказы о финансовой проверке предприятия».

В свою очередь, директор Антирейдерского союза предпринимателей Украины Андрей Семидидько уверен, что борьба ведется за земельный банк агропредприятия. «На кону 3 тыс. га земли, из которых 350-400 га – на территории Киева. Схема вырисовывается простая. Есть «загонщики» в виде фейковых профсоюзов предприятия, которые раскачивают ситуацию и имитируют уличную активность. И есть принимающая сторона в Минагропроде, которая реализует схему по замещению директора предприятия, чтобы поставить туда (на комбинат – УНИАН) исполняющего обязанности, который ни за что не отвечает, с дальнейшим изъятием земель из агрокомбината и передачей ее (земли – УНИАН) крупным застройщикам в Киеве и Киевской области», – сказал Семидидько.

Он подчеркнул, что ситуация требует иного решения. «Материалы мы передаем в Антикоррупционное бюро для изучения всей этой схемы и для получения правовых выводов со стороны правоохранительной системы. Только шум и свет способны защитить предприятие от уничтожения. Надо привлечь внимание общественности к комбинату», - резюмировал Семидидько.

Фото новости с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/56294