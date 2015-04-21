26 апреля состоится дополнительный благотворительный концерт Тины Кароль в рамках тура «Я все еще люблю"

26 апреля в 16.00 в Национальном дворце искусств "Украина" состоится дополнительный благотворительный концерт Тины Кароль в рамках тура «Я все еще люблю".

Все гонорары, которые Тина Кароль получает от каждого концерта в рамках тура "Я все еще люблю" певица перечисляет в собственный Благотворительный Фонд "Полюс Притяжения", который занимается покупкой необходимого медицинского оборудования в детские онкологические отделения простых городских больниц по всей Украине. На данный момент помощь оказана уже в 18-ти городах.

Фонд "Полюс притяжения" не является организацией по сбору средств и осуществляет свою деятельность исключительно за счет финансирования самой певицей.

Средства, полученные от дополнительных выступлений также будут перечислены певицей в Благотворительный Фонд "Полюс притяжения"

Кроме того, на дополнительные концерты также будет выделена отдельная квота билетов, чтобы музыкальный спектакль Тины Кароль "Я все еще люблю" смогли увидеть участники боевых действий в зоне АТО, врачи и сотрудники детских онкологических отделений городских больниц, которым помогает Фонд певицы, представители местных благотворительных организаций, церковнослужители церквей и храмов, которым помогает певица.

Дополнительная информация

НОВАЯ СОЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТИНЫ КАРОЛЬ «Я ВСЕ ЩЕ ЛЮБЛЮ»

Музыкальный спектакль Тины Кароль «Я все еще люблю» - это не простой концерт, это симбиоз музыкальных стилей, пронзительных монологов, стихотворений собственного сочинения и новая трактовка известных песен.

Концерт назван музыкальным спектаклем, потому что в его основе лежит два центра притяжения - Музыка и Слово, монолог души певицы, которую любят за честность, искренность и духовную красоту.

«Выше облаков», «Помню», «Намалюю тобi зорi», «Нiжно», «Шукай мене», «Жизнь продолжается», «Я все еще люблю» и многие другие песни прозвучат одновременно с девичьей легкостью и особым надрывом - пронзительно, тонко, мощно и смело.

Этот спектакль запомнится многогранностью, которая станет первостепенной для зрителя. Певица-актриса, певица-символ, певица - поэт, композитор и музыкант, икона женственности - именно такой предстанет Тина Кароль перед зрителями.

Для такого Артиста, как Тина Кароль нет грани между прошлым и будущем, между музыкальными течениями и вечными хитами. Она будет петь, читать стихи, смеяться, плакать, драйвовать - от тихой до самой высокой ноты, зная, что только чистая эмоция может наполнить и вдохновить людей.

Тина Кароль не раз говорила, что музыка призвана лечить души людей, образовывать и облагораживать, давать надежду на будущее, именно об этом и будет ее музыкальный спектакль.

Специально для этого концерта создана уникальная сценография с видео инсталляциями. В спектакле «Я все еще люблю» принимают участие лучшие музыканты страны и балет FREEDOM.

По вопросам аккредитации СМИ обращаться по тел. (066) 384 20 29 или pr@kvartal-concert.com

Чепенко Ксения – PR-manager «Квартал – Концерт» http://kvartal-concert.com/