В Киеве 5 октября откроют III Международный фестиваль театров кукол «pUp.pet» театрализованным действом на Крещатике

В рамках фестиваля, который пройдет с 5 по 9 октября в столице, свои лучшие спектакли представят театральные коллективы из 18 стран мира.

Киев. 26 сентября. УНИАН. В Киеве 5 октября официально откроют III Международный фестиваль театров кукол «pUp.pet» театрализованным действом на улице Крещатик.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила директор фестиваля «pUp.pet» Ирина Черникова.

По ее словам, фестиваль стартует в 19.00 театрализованным парадом по маршруту «Майдан Незалежности - Киевская городская государственная администрация». В шествии примут участие театральные коллективы - участники фестиваля, активисты общественной жизни столицы. Также участниками парада будут куклы и любимые герои из детских и взрослых спектаклей. Возглавит праздничный кортеж огромный четырехметровый «Замок на горе» - символ ежегодного объединения кукольников мира.

«Основной акцент в этом году мы решили сделать на открытии нашего международного фестиваля», - отметила Черникова.

Она добавила, что для создания действа был приглашен известный режиссер, хореограф-постановщик Николай Коваль.

Присутствующий на пресс-конференции Коваль отметил, что уже работал над подобным парадом на проекте Майдан's, но впервые будет делать это с таким количеством коллективов, которые вовлечены в шоу-открытие «pUp.pet». «Но нам очень интересно, и мы хотим сделать это очень красиво и феерично, на высоком профессиональном уровне, не хуже, чем открытие какого-то фестиваля в Китае», - сказал он.

По словам Коваля, парад будет длиться около 40 минут, за это время будет представлено 8 блоков. «В каждом блоке мы заявляем всех персонажей, всех сказочных обитателей театров-участников и театров-гостей фестиваля. Каждый блок будет как отдельная сказка. И каждый блок у нас будет дополнен хореографией, то есть задействованы будут хореографы, танцовщики, артисты цирка», - отметил он.

Черникова обратила внимание, что основной целью фестиваля является объединение детей и молодежи вокруг театрального искусства. По ее словам, в рамках фестиваля с 5 по 9 октября в столице Украины свои лучшие спектакли представят театральные коллективы из 18 стран мира. Так, со своими лучшими спектаклями в Киев приедут театральные коллективы Беларуси, Бельгии, Грузии, Ирана, Испании, Китая, Колумбии, Литвы, Германии, Польши, Сербии, Венгрии, Франции, Хорватии.

«В этом году фестиваль расширил свои границы. Впервые участие в этом фестивале принимают творческие коллективы из Италии, Японии, Швеции. Также к нам присоединились известные коллективы из нашего города», - отметила она.

В этом году киевляне и гости столицы смогут в рамках фестиваля посмотреть более 20 спектаклей. Показы будут проходить на сценах четырех театров: Киевского академического театра кукол, Киевского муниципального академического театра оперы и балета для детей и юношества, Киевского муниципального академического театра кукол на Левом берегу Днепра и Киевского академического театра юного зрителя на Липках.

Как сообщила координатор международного сотрудничества фестиваля «pUp.pet» Дарья Иванова-Гололобова, 6 и 8 октября состоятся представления «open-air». В частности, 6 октября будет представлен «театр одного зрителя» от участника из Японии. «Это моноспектакль, который будем демонстрировать утром возле нашего театра (Киевского академического театра кукол - УНИАН). Секрет этих представлений заключается в том, что они длятся 3 минуты, но они рассчитаны только на одного зрителя. То есть, вы полностью погружаетесь в чудный мир спектакля», - отметила Иванова-Гололобова.

8 октября в 21:00 на Контрактовой площади состоится открытый перформанс «Peregrinus» от лидера театров уличного искусства Европы - польского театра «КТО».

Отмечалось, что в этом году будет много вечерних спектаклей - спектаклей для взрослых, которые будут проходить ежедневно. В целом представлены спектакли для зрителей в возрасте от 3 лет.

По словам члена жюри фестиваля Сергея Васильева, «pUp.pet» является крупнейшим среди фестивалей театров кукол Украины и один из самых масштабных в Европе.

«Одно из значительных, заметных достоинств этого фестиваля - это то, что он предлагает посмотреть на театр кукол как на совершенно уникальное и очень особенное искусство, которое имеет очень много художественных языков, подходов, форм. И программа как раз этого фестиваля очень интересна тем, что здесь есть очень разнообразный театр - от театров маски и заканчивая каким-то очень наивным театром, театром ритуальным, связанным с какими-то архаическими традициями. Видим теневой театр, театр картинок, театр, который совмещает куклу и актера... То есть, в этой программе есть спектакли и для разных вкусов, и для разных возрастных категорий зрителей», - прокомментировал он.

Как сообщалось, организаторами фестиваля выступают: ТВЗК Киевский академический театр кукол, Общественная организация «Украинский центр Международного союза деятелей театра кукол «Унима-Украина». Проходит он при поддержке Департамента культуры КГГА.