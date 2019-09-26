Представители еврейских организаций обеспокоены застройкой мест еврейских захоронений в Умани и призывают власти сохранить их (видео)

Директор Института стратегических исследований имени Голды Мейер Альберт Фельдман считает, что территория старого еврейского кладбища должна получить статус национального заповедника.

Киев. 26 сентября. УНИАН. Представители еврейских организаций высказали обеспокоенность по поводу застройки мест старых еврейских захоронений в Умани и призывают сохранить их.

Об этом они сообщили на пресс-конференции в УНИАН.

Президент Международного благотворительного фонда имени Раби Нахмана из Бреслава Натан Бен Нун напомнил, что «сегодня за счет хасидов, за счет хасидских движений Умань находится на всемирной карте, и это очень известная точка, известный город».

«Совместно с организацией «Атра Кадиша», которая занимается еврейскими кладбищами, Фонд Раби Нахмана занимается тем, чтобы максимально содействовать развитию Умани и Украины», - отметил он и добавил, что главным заданием фонда является максимальное сохранение наследия.

В то же время президент фонда подчеркнул, что после специального исследования организации «Атра Кадиша» выяснилось, что территория бывшего еврейского кладбища, которая находится возле места паломничества - могилы цадика Раби Нахмана - застраивается.

«То, что сегодня происходит с этими захоронениями, с сохранением памяти о людях, которых там захоронены, - это катастрофа. От гостиницы до магазина, от магазина до магазина там присутствуют останки людей, кости, которые можно зафиксировать даже взглядом, и которые в настоящее время никак не сохраняются практически», - подчеркнул Бен Нун.

При этом он отметил, что пока «подобное глумление над останками людей будет продолжаться, организации, которые занимаются развитием Умани, с еврейской точки зрения не могут ни приглашать туда инвесторов, ни приглашать тех, кто готов вкладывать средства в развитие Умани, в строительство там дополнительных культовых и сервисных учреждений».

Так, Бен Нун подчеркнул, что власть должна найти способ «прекратить подобное глумление над останками людей, над многолетним местом захоронения евреев».

В свою очередь координатор между хасидской общиной и президентом США Дональдом Трампом Давид Моше Нидерман отметил, что на старом еврейском кладбище в Умани похоронены около 30 тысяч евреев. Он высказал мнение, что в последние 5-6 лет в Умани наблюдается «ужасный процесс осквернения религии, осквернения кладбища».

«Мы обращаемся к муниципальным властям, мы обращается к федеральным властям: они должны выполнить свой долг. И первый долг любого правительства – это следить за тем, чтобы человеческое достоинство было самым главным, самым важным», - сказал Нидерман.

Он подчеркнул, что «десакрализация, осквернение должно немедленно прекратиться».

Вместе с тем председатель Еврейского агентства в Нью-Йорке (США) Сэм Штерн заявил, что старое еврейское кладбище в Умани «должно быть объявлено культурным наследием, и это культурное наследие нужно охранять, сохранять, а не разрушать».

Кроме того, директор Института стратегических исследований имени Голды Мейер Альберт Фельдман выразил мнение, что такая ситуация складывается, в первую очередь, из-за отсутствия «определенной юридической формы, которая могла бы определить, где можно на сегодняшний день проводить строительство и где нельзя».

«Старое еврейское кладбище в Умани было разрушено нацистами. Хотя, на самом деле, первые этапы разрушения происходили еще до Второй мировой войны. В этом смысле и нацистский, и коммунистический режим сделали совместно действия, которые в итоге привели к тому, что невозможно сегодня точно определить, где заканчивается старое еврейское кладбище, на котором захоронены упомянутые здесь уже жертвы как Колиивщины, так и потомки евреев Умани, которые там проживали долгие столетия», - отметил он.

Таким образом, пояснил Фельдман, власть сегодня не знает, где заканчивается кладбище, и не имеет полномочий для того, чтобы ограничивать там строительство.

«Однако, еврейские организации, которые занимаются сохранением кладбищ, довольно четко определили, где находилось кладбище, где оно заканчивается, где его границы… В настоящее время необходимо потребовать и от центрального правительства, и от городских властей, и от областных властей очень конкретных действий, которые бы определили эти самые границы, и данное место обозначили бы в новый юридический формат», - считает он.

По мнению Фельдмана, необходимо потребовать от центральной власти, профильного министерства, Офиса президента и Верховной Рады «объявления определенной территории, которая выявлена с помощью еврейских организаций, еврейским некрополем жертв Колиивщины или старым еврейским кладбищем, и предания ему статуса национального заповедника».

Директор института подчеркнул, что существует юридическая формула, которая «позволила в свое время территорию, примыкающую к Бабиному Яру, объявить подобным национальным заповедником, распространить фактор невозможности строительства, использования данной территории, потому что на ней находились неопознанные или опознанные захоронения, и превращения ее в национальный заповедник, и предания этому дополнительного понятия «некрополь».

Фельдман отметил, что Институт Голды Мейер готов предоставить помощь в разработке законопроекта о предании месту в Умани, где находилось старое еврейское кладбище, статуса «национального заповедника, некрополя, еврейских жертв Колиивщины и Второй мировой войны».

Также председатель организации «Атра Кадиша» по спасению еврейских захоронений Хизкия Калманович уточнил, что они хотят обратиться к центральной власти с просьбой создать совместный комитет по предотвращению осквернения кладбища.

«Мы хотим создать совместный комитет, в котором будут участвовать еврейские организации», - сказал он.

Как известно, в Умани Черкасской области находится могила основателя Брацлавского хасидизма - цадика Раби Нахмана. Ежегодно осенью в Умань прибывают паломники-хасиды из разных стран для празднования Нового года по иудейскому календарю - Рош-га-Шана. В этом году празднование пройдет с 29 сентября по 1 октября.