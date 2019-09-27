Директор ГП «Жовтневое лесное хозяйство» Чагаровский отчитался о результатах ревизии, проведенной в этом лесхозе (видео)

За время отпуска директора ГП "Жовтневое лесное хозяйство" Руслана Чагаровского с предприятия незаконно было вывезено 11 тыс. кубометров древесины.

Киев. 27 сентября. УНИАН. Директор ГП «Жовтневое лесное хозяйство» Руслан Чагаровский отчитался о результатах ревизии, проведенной в этом лесхозе после визита в Харьковскую область в июле президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом он заявил на пресс-конференции в УНИАН, рассказывая о результатах ревизии в лесничестве.

Чагаровский рассказал, что пришел на должность директора лесничества в конце 2014 года.

«До конца 2017 года не было никаких вопросов. А после того, как начальником облуправления (лесного хозяйства - УНИАН) стал Александр Зинченко, начались кадровые перестановки и финансовые проблемы. Каждому из директоров лесхозов поставили определенные условия, а кто не выполнял, того увольняли. На меня тоже давили, заводили уголовные дела. В 2018 году после конкретных претензий со стороны председателя Гослесагентства Владимира Бондаря, мне пришлось уйти в отпуск по уходу за ребенком. Исполнять обязанности директора поставили господина Касьяненко, который не был моим заместителем, его прислали из другого лесхоза, и начались массовые вырубки леса. После того как сменилась власть, 18 июня этого года я вышел из отпуска и приказал провести внезапную ревизию, которая привела меня в ужас», - отметил Чагаровский.

Директор лесхоза заявил, что убытки, установленные ревизией, составили 112,5 млн грн. «Это 11 тыс. 734 кубометра древесины или 50 тыс. качественных деревьев», - отметил Чагаровский.

По его словам, незаконные порубки древесины маскировались под санитарно-выборочную рубку, когда спиливают больные, сухостойные деревья, или те, которые мешают расти другим деревьям.

Чагаровский подчеркнул, что на самом деле вырубали вполне здоровые дубы под видом больных деревьев, а взамен оставляли больные. Таким образом были спилены 9 железнодорожных составов по 30 вагонов, которые «поехали в неизвестном направлении».

Руслан Чагаровский считает, что к этим сделкам причастны Александр Касьяненко, который был и.о. директора Жовтневого лесхоза, пока Чагаровский был в отпуске по уходу за ребенком, также мастер леса и бригады, которые занимались незаконной вырубкой леса, и старший мастер леса. «Но я уверен, что там была круговая порука и руководство гослесагентства, начиная с самого высокого, тоже причастно», - подытожил он.

Также, в пресс-конференции принял участие член рабочей группы по вопросу реформирования подходов к управлению лесными ресурсами Министерства агрополитики Украины Даниил Маландий.

Как сообщал УНИАН, 17 июля президент Украины Владимир Зеленский, находясь с визитом в Харьковской области, призвал правоохранительные органы решить проблему с незаконной вырубкой леса.

Во время рабочей поездки в Харьковскую область президент осмотрел участки незаконной вырубки леса и разработки песчаного карьера под Харьковом, после чего провел совещание по вопросам борьбы с незаконной природно-ресурсной хозяйственной деятельностью в регионе.