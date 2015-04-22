Украинские медики разработали рекомендации по реабилитации пациентов с травматическими поражениями нервной системы

Киев. 22 апреля. УНИАН. Украинские медики разработали методические рекомендации по реабилитации пациентов с травматическими поражениями нервной системы и посттравматическими стрессорными расстройствами.

Как сообщили авторы рекомендаций на пресс-конференции в УНИАН, в Украине существует проблема медицинской помощи и реабилитации больных с сопутствующей и объединенной патологией нервной системы и психиатрических расстройств.

По словам специалистов, в нынешних условиях активно встает проблема медицинской помощи и реабилитации больных с сопутствующей и объединенной патологией нервной системы и психиатрических расстройств. По мнению медиков, когда человечество оказалось в эпицентре напряженных событий, посттравматическое стрессовое расстройство является актуальной медико-социальной проблемой.

В учебно-методических рекомендациях, которые, по словам авторов, не имеют аналогов, приводятся современные рекомендации по лечению объединенных травматических поражений нервной системы и тревожных расстройств. Также представлены современные сведения об объединенных болезненных состояниях.

По словам авторов, работа предназначена для невропатологов, терапевтов, нейрохирургов, психиатров, психологов, психотерапевтов, семейных врачей.

Заведующая отделением психических расстройств лиц пожилого возраста Украинского НИИ социальной и судебной психиатрии и наркологии Минздрава Украины, профессор Наталия Хаустова подчеркнула, что рекомендации будут полезны специалистам и в плане диагностики (предлагаются шкалы, которые валидизированы в Украине), а также даются лечебные алгоритмы.

«Это начало большой работы. Сейчас готовится и учебное пособие по лечению объединенной психоневрологической патологии. Сегодня наша страна столкнулась с тем, что люди приходят к специалистам с душевными травмами, с другой стороны (если мы говорим о воинах АТО), они приходят со своей физической болью, ранениями, к тому же, у людей довольно часто наблюдаются травмы головы. Вся эта патология представлена одной проблемой - в какое медицинское учреждение обращаться такому пациенту. Должно быть одно медицинское учреждение, где будут специалисты, которые смогут оценить в комплексе, что же происходит с пациентом», - подчеркнула эксперт.

По ее словам, 90% жителей территорий, где ведутся боевые действия, не получают психологической помощи, лишь 9% получали психологическую помощь раз в жизни.

«Люди, проживающие на оккупированных землях востока, как и беженцы, нуждаются в психологической помощи. Осознание психологической травмы приходит тогда, когда человек выехал. У нас очень много волонтеров, благотворительных организаций. Но проблема в том, что помощь разрознена. Психологическая и, при необходимости, психиатрическая помощь отделена. С человеком нужно работать комплексно, когда он приходит к тебе со своей душевной болью, физической болью, когда он имеет еще и дополнительное заболевания», - сказала Хаустова.

Она подчеркнула, что последствия нынешних событий в Украине откликнутся еще через 10-15 лет. «Как неврологи, так и психиатры отмечают, что есть острые состояния, а есть отсроченные последствия острых нарушений. Они будут снижать не только трудоспособность, но и очень серьезно снижать качество жизни наших пациентов и их адаптацию, жизненные условия. Поэтому в методических рекомендациях, которые мы представляем, нужную информацию найдут врачи-неврологи (речь идет о травмах головы), психологи и психиатры», - сказала профессор.

Хаустова подчеркнула, что стресс, который переживают многие люди в Украине - «это нормальная реакция нормального человека на ненормальные обстоятельства».

«Именно так это нужно воспринимать. И только тогда, когда эта реакция становится излишней или укладывается в критерий определенного психического заболевания (острая реакция на стресс), тогда мы говорим, что нужна помощь. Но и это не означает, что мы должны «бросаться» на нашего пациента с таблеткой или уколом. Прежде всего при тревожных и стрессорных расстройствах должна оказываться психотерапевтическая помощь, психологическая поддержка», - отметила профессор.