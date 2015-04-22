Владельцы столичных МАФов просят КГГА прекратить незаконный демонтаж торговых объектов и установить четкие правила игры на рынке

Киев. 22 апреля. УНИАН. Владельцы столичных МАФов и представители общественных организаций просят Киевскую горгосадминистрацию (КГГА) прекратить незаконный демонтаж объектов торговли, установить четкие правила игры на рынке и отменить некоторые ограничения на установку малых архитектурных форм.

Соответствующие просьбы были озвучены в ходе круглого стола в УНИАН, на котором представители столичного бизнеса и украинских властей обсудили пути решения проблем.

В частности, как заявил в ходе круглого стола вице-президент общественной организации «Гражданский корпус» Александр Кудря, последние решения Киевсовета, регламентирующие работу МАФОв в столице, могут привести к прекращению работы подавляющего большинства малых предпринимателей столицы.

«Хотелось бы, чтобы в очередной раз законопослушные предприниматели были услышаны, люди сейчас очень сильно нервничают, так как 90% легального бизнеса дальнейшую работу осуществлять не смогут», - сказал Кудря.

При этом он отметил, что общественники готовы предоставить свои предложения и наработки для внесения изменений в законодательство по регулированию правил игры на рынке, а также призвал представителей власти пойти на диалог с предпринимателями для решения проблемных вопросов.

В свою очередь, также присутствовавшая на пресс-конференции первый заместитель главы общественной организации «Собственники малых архитектурных форм в метрополитене» Светлана Подлесная, обратила внимание на массовые нарушения, фиксирующиеся при демонтаже МАФов в столичной подземке.

«Сегодня чиновники без решения суда хотят очистить помещения метрополитена, что носит характер рейдерского захвата. Для осуществления своей цели они создали группы людей, которые ночью незаконно сносят МАФы предпринимателей», - заявила она.

При этом Подлесная пожаловалась на то, что чиновники безосновательно отказывают предпринимателям в продлении договоров аренды, ссылаясь на правила пожарной безопасности, хотя строительство и оснащение торговых мест было выполнено со всеми нормами и правилами законодательства. Она также выступила с предложением создать рабочую группу из независимых экспертов для проверки незаконного демонтажа МАФов в метрополитене.

«Я прошу обратить внимание на беспредел чиновников метрополитена и остановить уничтожение имущества арендаторов, имеющих все законные основания на осуществление предпринимательской деятельности в помещениях Киевского метрополитена. Мы предложили создать рабочую группу или комиссию, в состав которой войдут независимые юристы и эксперты, которые после изучения имеющихся документов могли вынести правовое решение по этому поводу», - подчеркнула Подлесная.

Вместе с тем, юрист «Гражданского корпуса» Виктор Кобылянский отметил, что вопросы к законности демонтажа МАФов столичной властью возникают не только у торговцев метрополитена. По его словам, зачастую при сносе небольших объектов торговли в столице незаконно применяется грубая сила, а также изымается имущество, товар и оборудование предпринимателей. При этом юрист высказал предположение, что очередные нововведения властей Киева приведут к переделу рынка в пользу сетевых игроков и его монополизации. По его словам, такая ситуация вызвана отсутствием четкого законодательного поля, которое регулировало бы правила игры по всей стране.

Вместе с тем, присутствовавший на пресс-конференции депутат Киевсовета и глава постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей Александр Бродский, выразил уверенность, что высшее руководство города, в том числе, мэр Киева Виталий Кличко, не осведомлены о реальной ситуации с незаконным сносом МАФов. Он также предложил участникам круглого стола составить четкий план дальнейших действий по урегулированию ситуации и подготовить конкретные предложения для власти.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября мэр Киева Виталий Кличко заверял, что в столице останутся только законно установленные и нужные киевлянам МАФы. Он сообщил, что встречался с представителями этого бизнеса и довел до их сведения намерения властей навести порядок в этой сфере. По словам мэра, тем владельцам МАФов, кто готов вести бизнес без нарушений и с учетом интересов города, будет предоставлена такая возможность. В планах городских властей оставить в столице до 7 тыс. МАФов. Сейчас их количество оценивается примерно в 20 000.