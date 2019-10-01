Лидером в сфере политики публичности в 2018 году признан Ивано-Франковск

Согласно результатам исследования 24 городов Украины, Киев занимает в рейтинге четвертое место, впервые с 2013 года не попав в тройку лидеров.

Киев. 1 октября. УНИАН. Муниципалитет Ивано-Франковска с показателем индекса 86,8% стал безоговорочным лидером в сфере политики публичности в 2018 году.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил координатор всеукраинской кампании «Измерение индекса публичности местного самоуправления» Александр Неберикут, представляя результаты очередного, уже шестого, исследования.

Он отметил, что в этом году активная фаза мониторинга продолжалась в июне-августе и была нацелена на анализ выполнения городскими головами, исполнительными органами и депутатами полномочий в сфере прозрачности, открытости и подотчетности в течение 2018 года. Исследованием были охвачены все областные центры Украины (без учета оккупированных территории), а также города Краматорск и Северодонецк. Измерение осуществляла сеть партнеров, созданная в 2013 году по инициативе Гражданской сети ОПОРА во Львове. В ходе исследования анализировались ответы на информационные запросы, контент официальных сайтов и печатных изданий муниципалитетов, происходили мониторинговые визиты и непосредственное наблюдение за работой органов и должностных лиц местного самоуправления, обработка местных нормативно-правовых актов.

Также Неберикут сообщил, что по результатам нынешнего исследования, в тройку лидеров вошли также муниципалитеты Луцка и Львова с индексами публичности 78,1% и 75,4% соответственно. Столица оказалась в этом году лишь на четвертом месте с показателем индекса 74,9%.

Неберикут отметил, что Ивано-Франковск стал первым городом Украины, который за шесть лет измерения вошел в категории полностью публичных городов, когда индекс превышает 81%.

Он также отметил, что городскому совету Ивано-Франковска в течение нескольких лет удается сохранять лидерские позиции в рейтинге, в частности, благодаря обеспечению удобного доступа граждан к административным услугам, продолжению практики использования электронных сервисов, отсутствию процедурных ограничений по доступу жителей города к заседаниям коллегиальных органов горсовета и систематическому внедрению политики открытых данных. Вместе с тем, остаются недостатки, связанные с отчетностью депутатов и обнародованием текстов отчетов.

В перечень аутсайдеров, по результатам исследования, вошли четыре города: Полтава (51,7%), Черкассы (57%), Одесса (60%) и Запорожье (60%). Вместе с тем, как отметил Неберикут, даже города, которые заняли последние позиции в рейтинге, демонстрируют значительный прогресс по сравнению с предыдущими годами (в частности, Одесса добавила 9,7%, а Запорожье - 7%), однако проигрывают муниципалитетам, которые совершенствуют работу значительно быстрее.

За последний год наиболее явного прогресса (+19,24%, с 54% до 73,4%) достиг Житомирский городской совет. Как пояснил Неберикут, на это ощутимо повлияли принятие Устава территориальной громады, где закреплены процедуры отчетности должностных лиц и механизмы общественного участия, а также обновление сайта муниципалитета, который стал более информативным и функциональным.

«В целом за последние пять лет все муниципалитеты в областных центрах стали более публичными, а среднее значение индекса публичности для всех городов возросло с 51% до 68%. Если в 2014 году только два города - Ивано-Франковск и Сумы оценивались нами как демонстрирующие удовлетворительный уровень публичности, а все остальные были с низким уровнем публичности, то в 2018 году таких городов насчитывается аж 19», - прокомментировал тенденции эксперт.

Согласно результатам исследования, в разрезе отдельных субъектов властных полномочий по результатам 2018 года депутаты Львовского городского совета возглавили рейтинг публичности с показателем 83,2%. Исполнительные органы наиболее публичны в Ивано-Франковском (83,2%) и Луцком (82,3%) городских советах. Среди городских голов рейтинг возглавили мэры Ивано-Франковска Роман Марцинкив (97,5%) и Житомира Сергей Сухомлин (87,8%).

В свою очередь, координатор измерения индекса публичности в Киеве Андрей Савчук отметил, что столица с показателем почти 75% впервые за годы исследований не попала в тройку лидеров рейтинга.

«Рост в 2% по сравнению с предыдущим годом сделал тенденцию таким образом, что Киев, который до сих пор остается в пятерке лидеров, задающих тренды по публичности для других городов, теперь стал городом, который, скорее, уже догоняет тренды, чем формирует их», - сказал Савчук.

По его словам, главным трендом, который отличает Киев в этом году от предыдущих, является то, что все органы местной власти, измерение индекса которых осуществлялось, по сравнению с последними годами имеют практически одинаковый уровень публичности.

Савчук назвал аспекты, которые не дают повышаться, в частности, индексу публичности Киевского городского головы Виталия Кличко (75,8%).

«Это, прежде всего, публичная отчетность Киевского городского головы. Она ежегодно на примерно одинаковом уровне проводится, однако, в основном она является закрытой для общественности, не происходит широкого анонсирования. Если посмотреть на наполненность этого выступления, то на нем присутствовали чиновники или некоторые выборочно приглашенные журналисты. Как следствие, такая отчетность происходит скорее для формального выполнения закона, чем для качественной коммуникации с гражданами и активистами для того, чтобы услышать насущные вопросы или проблемы», - отметил эксперт.

По словам Савчука, еще одним проблемным аспектом является приемы городского головы, попасть на которые «для широких масс граждан проблематично, если не сказать, почти нереально», а также отсутствие официальной информации о внештатных помощниках столичного головы.