Российская журналистка и волонтер Ивлева: одиночные пикеты в РФ продолжаются, поскольку "далеко не все политзаключенные освобождены" (фото, видео)

На пресс-конференции в УНИАН Ивлева передала Национальному музею истории Украины во Второй мировой войне подписанные именами военнопленных моряков 24 тканевые сумки, в которых она с волонтерами носила передачи украинцам.

Киев. 2 октября. УНИАН. Российская журналистка, фотограф и волонтер Виктория Ивлева заявила, что одиночные пикеты в России продолжаются, потому что "далеко не все политзаключенные освобождены".

Об этом она рассказала на пресс-конференции в УНИАН.

“Я отношусь к тем, кто очень верит в вашу страну. Мне кажется, она совершенно прекрасная. Я бы хотела, чтобы моя (страна - УНИАН) была такой…”, - подчеркнула журналистка.

Ивлева отметила, что волонтерской деятельностью в помощь политзаключенным начала заниматься “из любви к своей стране”, потому ей за нее “бесконечно стыдно”.

“Потому что я видела, что такое война, наша с вами война…Я знаю цену войне и цену человеческой жизни. И мне всегда хочется сказать..., что есть другая Россия. Она незаметная, ее никуда не пускают, ее держат, ее сажают, ее мучают, ей не дают слово, но она есть. Это Россия совестливых людей, которые понимают, что нужно уметь жить с соседями и выяснять отношения каким-то другим путем, не путем крови, смертей, убийств, разорения…”, - сказала она.

Как отметил специальный корреспондент УНИАН в Москве Роман Цымбалюк, который участвовал в пресс-конференции по видеосвязи, занимать такую позицию, как Ивлева в России, очень сложно.

Он напомнил, что в 2016 году, когда в Москве был арестован украинский журналист Роман Сущенко, все, в том числе и украинские дипломаты, не хотели и боялись носить ему передачи в СИЗО.

“Тогда я сам это сделал. Но позже обеспечением украинских граждан, которые находились в российском плену занялась Виктория и все небезразличные люди ей помогали”, - отметил он.

Ивлева рассказала о своих проектов, посвященных Украине, в частности, о фотопроекте “Рождение Украины”, созданном в 2016 году. Тогда фотограф снимала роды в родильных домах по всей Украине, чтобы символически показать, как после Майдана родилась новая страна.

“Я сделала такой проект “Рождение Украины”. Я подумала, что вот она родилась - новая страна. Я думаю, что Майдан - это рождение какой-то другой неведомой пока еще Украины, а вот как это передать фотографически? Я придумала очень простой и прямой ход - я просто объехала все области Украине и снимала роды в роддомах. Крым изображали беременные крымские татары в Киеве”, - подчеркнула она.

Во время пресс-конференции волонтер также поделилась воспоминаниями о том, как помогала вывозить местных жителей из захваченного оккупантами Славянска, как сама попала в плен и как передавала необходимые продукты и вещи 24-м украинским военнопленным морякам, которых удерживали в московском СИЗО “Лефортово”, а также и другим политзаключенным.

По ее словам, в месяц в “Лефортово” на человека разрешено было передавать только 30 килограмм, поэтому раз в две недели Ивлева вместе с волонтерами собирала посылки по 15 кг на каждого моряка и передавали их в изолятор.

“Это не я одна, а огромное количество людей. Общее количество людей, которые занимались фасовкой и перевозкой передач - 35 человек”, - добавила она.

Журналистка рассказала, что раз в две недели другие московские волонтеры привозили к ней в квартиру более 300 килограмм продуктов и других необходимых моряках вещей.

Она отметила, что сортировать продукты и распределять их по отдельным 24-м передачам было очень тяжело. Например, сигареты сначала нужно было вынимать из пачек, затем складывать в отдельный пакет, а потом уже в большую сумку для всей посылки. Кроме того, порядок СИЗО предполагает создание описи продуктов в письменном виде, что для 24-х передач занимало много времени.

Но, по словам волонтера, со временем руководство изолятора пошло на встречу и разрешило электронную опись, что значительно упрощало задачу. Но процесс сдачи передач в СИЗО всё равно занимал весь день.

Ивлева напомнила о российском активисте Константине Котове, которого в августе за неоднократное “нарушение правил проведения митингов” суд приговорил к четырем годам лишения свободы.

Она сообщила, что Котов публично выступал против войны с Украиной и помогал собирать морякам передачи, приходил на суды, стоял в одиночных пикетах в поддержку военнопленных, политзаключённых украинцев и крымских татар.

“Для вас это кажется смешным (одиночные пикеты - УНИАН), а для наших людей - это большой шаг вперед и преодоление своего страха. Я думаю, что путеводной звездой для нас служит фраза Олега (Сенцова -УНИАН) “Не бояться - это так не сложно”. Я ее повторяю очень часто”, - подчеркнула фотограф.

Она напомнила, что проводить одиночные пикеты в поддержку военнопленных моряков и других политзаключенных начали 7 сентября 2018 года, и очень символично, что обмен между Украиной и РФ состоялся именно 7 сентября 2019 года.

Ивлева добавила, что одиночные пикеты в России продолжаются, поскольку "далеко не все политзаключенные освобождены".

На пресс-конференции Ивлева передала Национальному музею истории Украины во Второй мировой войне подписанные именами военнопленных моряков 24 тканевые сумки, в которых она с волонтерами носила передачи украинцам.

“Мне бы очень хотелось, чтобы таких мешков никогда не было”, - заметила Ивлева во время передачи их сотруднику музея.

Научный сотрудник музея Богдан Гальчинский рассказал, что в нем есть не только экспозиция, которая рассказывает о Второй мировой войне. По его словам, в музее также действует выставка, посвященная нынешней войне на Донбассе, а 28 сентября состоялось открытие нового проекта “Украинский восток”.

В конце пресс-конференции Ивлева поблагодарила украинцев за то, что они, пережив советское прошлое, показали, что "можно идти в другую сторону".

"Я всех призываю и умоляю отплывать от нас (от РФ - УНИАН), пока мы такие, как можно дальше. Гребите, чем можете… Пусть в Украине получится то, что пока никак не получается в России. Я думаю, что силы здесь есть”, - подытожила она.

Справка УНИАН. Виктория Ивлева работает фотографом уже несколько десятков лет, она побывала во многих горячих точках по всему миру. А после начала войны на Донбассе раскритиковала действия РФ.

Виктория Ивлева - лауреат премии Golden Eye Award от World Press Photo за съемку внутри разрушенного реактора на Чернобыльской АЭС в 1991 году, она осталась единственным журналистом-фотографом в мире, который побывал внутри четвертого реактора.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/theme/89802-press-konferenciya-rossiyskoy-zhurnalistki-fotografa-volontera-viktorii-ivlevoy-v-agentstve-unian.html