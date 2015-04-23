Представители деревообрабатывающей отрасли просят президента Украины подписать закон № 1362 о запрете экспорта леса-кругляка

Киев. 23 апреля. УНИАН. Представители деревообрабатывающей отрасли просят президента Украины Петра Порошенко подписать закон, предусматривающий введение 10-летнего моратория на экспорт леса-кругляка.

Соответствующую просьбу озвучил на пресс-конференции в УНИАН глава Ассоциации деревообрабатывающих и лесозаготовительных предприятий Западной Украины Игорь Соболевский.

«Мы очень просим Петра Алексеевича остановить этот хаос, мы очень просим подписать закон 1362, который на 10 лет запрещает экспорт круглого леса за пределы Украины», - сказал Соболевский.

По его словам, представителям перерабатывающей отрасли из собственных источников стало известно, что против подписания данного закона выступает Министерство экономического развития и торговли, где считают, что документ нарушает нормы Всемирной торговой организации (ВТО).

«Мы получили информацию о том, что в Министерстве экономики, которую возглавляет господин Абромавичус, сделан вывод, что закон 1362 не соответствует требованиям ВТО. Если такой вывод ляжет на стол президента, он, возможно, ветирует закон. Но я обращаюсь к господину министру, что это абсолютная неправда, потому что каждое государство-участник ВТО имеет право для предотвращения критического дефицита сырья остановить экспорт этого сырья», - подчеркнул Соболевский, добавив, что никаких реальных препятствий для ветирования закона президентом на самом деле нет.

В свою очередь, президент Всеукраинской ассоциации деревообрабатывающих предприятий Дмитрий Артемчук, также присутствовавший на пресс-конференции, отметил, что на сегодняшний день на украинском рынке создан искусственный дефицит сырья, большая часть которого экспортируется по «серым» схемам за рубеж. При этом деревообрабатывающие предприятия простаивают из-за отсутствия реальной возможности приобрести лес на аукционах. Он выразил уверенность, что подписание данного закона президентом позволит прекратить бесконтрольный вывоз необработанного леса из Украины и загрузить деревообрабатывающие предприятия, тем самым увеличив доходы бюджета и создав рабочие места в регионах.

«Законопроект №1362, который был принят Верховной Радой большинством депутатов, может дать возможность деревообрабатывающим компаниям дышать полной грудью. Это должно быть историческое событие, и все мы надеемся, что все же Петр Алексеевич примет правильное решение, закон этот будет подписан», - сказал Артемчук.

Помимо этого, участники пресс-конференции призвали украинское правительство перевести процесс назначений на руководящие должности Гослесагентства в прозрачное русло и согласовывать кандидатов с участниками отрасли.

Как сообщал УНИАН, 9 апреля текущего года Верховная Рада приняла изменения в закон №1362 "Об особенностях государственного регулирования деятельности субъектов предпринимательской деятельности, связанной с реализацией и экспортом лесоматериалов" (относительно моратория на экспорт лесо- и пиломатериалов в необработанном виде). Данным документом вводится 10-летний мораторий на вывоз данной продукции за пределы таможенной территории Украины. Для того, чтобы закон вступил в силу, его должен подписать президент Украины.