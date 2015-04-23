Украинский бизнес и медиа запустили социальную программу поддержки талантливой молодежи

Киев. 23 апреля. УНИАН. Украинский бизнес и медиа запустили совместную социальную программу поддержки талантливой молодежи «Путь к мечте», которая предусматривает проведение масштабного вокального конкурса и продвижение исполнителей.

Об этом сообщил председатель правления благотворительной организации «Путь к будущему», являющейся одним из инициаторов запуска программы, Константин Трофимчук на пресс-конференции в УНИАН.

«Цель акции - привлечение внимания общественности к проблемам развития одаренной молодежи, популяризация украинской песни и поиск талантов, а также помощь в реализации проектов и развитии», - сказал Трофимчук.

По его словам, территориально программа будет распространяться на 120-150 городов страны и будет подразумевать проведение в них концертов в рамках конкурса.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься с 1 мая, а осенью состоится гала-концерт в Киеве с участием ведущих украинских исполнителей.

Соорганизатором и главным информационным партнером социальной программы стало радио «Перец FM», а главным спонсором и первым бизнесменом, который присоединился к программе, стал генеральный директор Лубенского молочного завода (ТМ «Гармония») Владимир Дорош.

Присутствовавшая на пресс-конференции директор радио «Перец FM» Ирина Тростяницкая отметила, что поддержка молодых талантов крайне важна для реализации потенциала страны.

«Мы надеемся, что сможем действительно «путь к мечте» проложить для тех ребят, которым есть что показать украинскому слушателю, есть что сказать о себе и показать свой материал», - подчеркнула она.

По словам Дороша, который также присутствовал на пресс-конференции, социальная ответственность бизнеса должна стать важным трендом в условиях экономического и социального кризиса.

«Мы хотим поддержать украинских детей и украинскую музыку. Неважно, на каком языке они будут петь. Мне как бизнесмену очень приятно, что, несмотря на фантастические проблемы, которые имеются в нашей стране, на сегодняшний день есть люди, которые разрабатывают такие программы. Я призываю других меценатов присоединиться этому хорошему начинанию», - сказал бизнесмен.

Справка УНИАН. Благотворительная организация «Путь к будущему» - это независимая, неправительственная, неприбыльная, неполитическая, волонтерская, благотворительная организация, которая была создана в 2009 году.

Основная цель БО «Путь к будущему» - осуществление благотворительной деятельности в интересах общества или отдельных категорий лиц.

С момента регистрации организация взялась за активное участие в реализации различных программ и акций, направленных на помощь нуждающимся, а также развивающих программ образовательного направления.