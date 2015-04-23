Всеукраинский тур «Потап. Діти» по 10 городам Украины состоится с 15 по 29 июня

Киев. 23 апреля. УНИАН. Всеукраинский тур «Потап. Діти», организованный продюсерским центром Потапа и Ирины Горовой «MOZGI Entertainment» совместно с телеканалом «1+1», по 10 городам Украины состоится с 15 по 29 июня.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН продюсер Алексей Потапенко.

По его словам, в туре участвуют полуфиналисты и финалисты второго сезона проекта «Голос. Діти»: Анна Комякова, Екатерина Манузина, Поллианна Рыжак, Марк Коваленко, Никита Трондин, Михаил Царь, Богдан Темченко, Екатерина Качановская, Иван Лесной, Анастасия Багинская, Руслан Асланов.

Потап выступит в рамках тура в качестве наставника, идейного вдохновителя и ведущего концертов. Гастроли охватывают 10 крупнейших городов Украины, что открывает возможность детям выступить перед большой аудиторией.

Тур начнется 15 июня с Полтавы, 16 июня будет концерт в Харькове, 17 – в Днепропетровске, 19 – в Запорожье, 20 – в Херсоне, 23 - в Кривом Роге, 24 – в Черкассах, 27 - Одессе, 28 - Киеве и 29 июня – во Львове.

По словам Потапенко, главная задача проекта - дать шанс детям почувствовать себя настоящими артистами и продлить для них волшебство пребывания на сцене.

Организаторы тура «Потап. Діти» сотрудничают с региональными детскими домами и приютами, приглашая их воспитанников на концерты на благотворительной основе.

«Это социальный проект, в каждом городе мы будем посещать детские дома, всячески содействовать им. Часть денег пойдет на благотворительность», - сказал Потапенко.

Он также сообщил, что продажа билетов начинается сегодня. По словам шоумена, цена билета будет «доступной и бюджетной».

Горовая в свою очередь сообщила, что в рамках тура «Потап. Діти» участники исполнят полюбившиеся песни. «Мы верим, что дети и музыка объединят Украину, и сейчас такие проекты как никогда актуальны и нужны каждому из нас», - сказала она.