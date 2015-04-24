Украине для восстановления экономики необходимо провести масштабную налоговую децентрализацию - эксперт

Киев. 24 апреля. УНИАН. Украине для восстановления экономики необходимо провести масштабную налоговую децентрализацию, демонополизировать энергетический рынок и снизить административное давление на бизнес путем ликвидации регулирующих органов.

Об этом заявил председатель Комитета экономистов Украины, президент фонда «Альтернатива» Андрей Новак на пресс-конференции в УНИАН.

«Согласно закону Украины о государственном бюджете на 2015 год, в центральный бюджет должно поступить 82% налогов, и, соответственно, местным бюджетам должно остаться 18% налогов», - сказал Новак.

По словам экономиста, оптимальной моделью для Украины является разделение налоговых поступлений между центральным и местными бюджетами в пропорции 50/50, что стало бы стимулом для развития регионов страны.

«По каждому налогу должно быть разделение: 50% остается по месту нахождения налогоплательщика, то есть соответствующим местным органам власти, а 50% по каждому налогу должно поступать в центральный бюджет», - подчеркнул Новак.

Также эксперт отметил, что введение дополнительных налогов с передачей права их администрирования местным органам власти (налоги на недвижимость и подакцизные товары) не решает проблему финансирования регионов в виду незначительного объема дополнительных средств.

Кроме того, по мнению Новака, важными факторами промышленного роста в Украине могут стать демонополизация экономики с акцентом на энергетический рынок и дерегуляция.

«С момента подписания коалиционного соглашения у нас 11 дополнительных регулирующих органов либо уже создано, либо находится на этапе создания. Это новые затраты госбюджета, а также дополнительное давление на бизнес. Главным инструментом дерегуляции должна стать ликвидация части регулирующих органов», - сказал он.

Также экономист представил свою книгу «Как поднять украинскую экономику: трехфункциональная экономическая модель Украины», в которой представил фундаментальное видение дальнейшего вектора развития страны.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря прошлого года Верховная Рада приняла Закон Украины «О внесении изменений в Бюджетный кодекс», предусматривающий бюджетную децентрализацию. Как заявлял премьер-министр Украины Арсений Яценюк, благодаря принятому закону местные органы власти будут иметь все механизмы достижения финансовой самостоятельности. В то же время министр финансов Украины Наталья Яресько отмечала, что введение механизмов бюджетной децентрализации и расширение базы налогообложения с одновременной передачей администрирования части налогов на местный уровень позволят местным органам власти привлечь только по налоговым поступлениям до 25 млрд грн дополнительных доходов.

Фото новости с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/56390