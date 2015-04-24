Родители ЛГБТ-детей требуют принятия в Украине закона, запрещающего дискриминацию по сексуальной ориентации

Киев. 24 апреля. УНИАН. Родители ЛГБТ-детей требуют от украинской власти, правительства и президента Украины принять закон, запрещающий дискриминацию по сексуальной ориентации.

Об этом шла речь сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Как сообщил директор Всеукраинской благотворительной организации "Точка опоры" Богдан Глоба, в столице Украины 24-25 апреля будет проходить 1-я международная конференция родителей ЛГБТ-детей. По его словам, на мероприятие приехали около 100 делегатов как из Украины, так и из других стран.

«На этой конференции родителями будет принята резолюция этой первой международной встречи с требованием к нашему правительству и президенту Украины - гаранту Конституции о необходимых изменениях украинского антидискриминационного законодательства и предусмотреть в нем четкий запрет дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности», - заявил Глоба.

Он отметил, что Украина в 2010 году приняла план действий по либерализации визового режима с ЕС, в котором говорилось, в частности, и о правах человека. В 2012 году Украина приняла первый базовый антидискриминационный закон, но он не включал запрет дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Как отметил Глоба, Еврокомиссия указала о недостатках этого закона, и документ было рекомендовано доработать. «В мае 2014 года Кабинет министров при подготовке пакета изменений в антидискриминационное законодательство снова проигнорировал требование плана визовой либерализации и не включил запрет дискриминации по признаку сексуальной ориентации. Фактически на сегодняшний день мы остаемся без такого запрета в законодательстве, и, соответственно, Украина не может до конца соответствовать стандартам ЕС по правам человека», - прокомментировал Глоба.

Программный директор ILGA Europe Бьорн Фан Роозендаал, организации, которая является европейским отделением международной структуры ILGA, которая отстаивает права ЛГБТ-сообщества во всем мире, выразил убеждение, что Украина имеет все возможности решить проблему.

"Мы обязательно наблюдаем за тем, чтобы каждая страна, подающая заявку на членство в ЕС, приняла эффективный антидискриминационный закон, который будет защищать граждан от оскорблений и преступлений на почве сексуальной ориентации... Украина очень близко подошла к выполнению этого стандарта. Единственное, что сейчас осталось - выполнить технические шаги в направлении к выполнению данного стандарта и адаптировать законодательство таким образом, чтобы оно полностью соответствовало требованиям ЕС», - сказал он, отметив, что, в частности, Грузия и Молдова уже изменили свои законы и внесли в них необходимые статьи для защиты гомосексуального населения от преступлений и оскорблений.

В свою очередь координатор кампаний Amnesty International Ukraine Зорян Кись обратился к представителям столичной власти и милиции: «Мы также требуем реальных изменений в вопросе расследований преступлений против представителей ЛГБТ-сообщества, совершенных на почве ненависти». «Например, жестокое нападение на ЛГБТ-активистов в 2012 году до сих пор не расследовано, а мотив ненависти даже не учитывается при расследовании этого преступления», - сказал Кись, обратив внимание, что мотив ненависти во всем мире является отягчающим обстоятельством.

Он сообщил, что ЛГБТ-сообщество планирует в этом году провести в столице очередной прайд в защиту своих прав. «Украина не должна подрывать фундаментальные права человека, и Amnesty International призывает власть и милицию в обязательном порядке обеспечить проведение марша равенства и защиту всех желающих принять в нем участие. Мы также призываем Украину ввести законодательную защиту от дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Это международное обязательство Украины и это нужно для Украины и украинских граждан», - подчеркнул Кись.