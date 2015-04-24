Украинская типография «Вольф» до конца года запустит онлайн-магазин полиграфии в Германии

Киев. 24 апреля. УНИАН. Один из лидеров полиграфического рынка Украины компания «Вольф» намерена до конца 2015 года выйти на европейские рынки, в частности, запустить онлайн-магазин полиграфической продукции в Германии.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила руководитель филиальной сети типографии «Вольф» Татьяна Петрик.

«В данный период идет активная подготовка к открытию нашего онлайн-портала полиграфии в Европе. Дата запуска ожидается во втором квартале 2015 года, и первой страной по этническим истокам названия нашей компании станет Германия», - сказала Петрик.

По ее словам, именно типография «Вольф» — одно из наиболее инновационных в Украине полиграфических предприятий, поскольку, основываясь на опыте ряда ведущих стран, компании удалось разработать свой собственный инновационный продукт, в частности, создать в 2011 году первый онлайн-супермаркет полиграфии, которым ежедневно пользуются более тысячи клиентов.

«Супермаркет полиграфии позволяет онлайн сделать заказ полиграфии, не выходя из дома или офиса. Мы развиваем уровневый сервис, ориентируемый на клиентов разных категорий», - отметила Петрик.

Присутствовавший на мероприятии издатель ведущего в Украине журнала для полиграфистов Print+ Игорь Агарков сообщил, что в настоящее время в условиях экономической нестабильности, когда украинский рынок полиграфии продолжает стагнировать, одна из немногих компаний, таких как «Вольф», находит возможности для развития, в первую очередь благодаря высокому качеству своей продукции и своевременному выполнению заказов.

Он также отметил, что в таких условиях отечественным компаниям необходимо искать новые рынка сбыта своей продукции.

«В Украине на сегодняшний день наблюдается стагнация рынка полиграфии, количество заказов сокращается, есть вещи, связанные с колебанием национальной валюты, типографии толкаются локтями, а это явная предпосылка искать новые рынки», - с казал Агарков.

По его словам, в Украине не производятся расходные материалы для полиграфии, в этой связи компании вынуждены использовать импортное сырье, что, безусловно, отразилось на конечной стоимости предоставляемых услуг ввиду колебания валютного курса.

К примеру, стоимость печати журнала, состоящего из 60 страниц формата А4 и тиражом 500 штук, до кризиса, при курсе 8 грн за доллар, составляла 12 тыс. грн, тогда как в настоящее время эта сумма достигла 24 тыс. грн.

«Покупательский спрос населения изменился, очевидно, что сегодня полиграфия не является во многих сегментах предметом первой необходимости», - констатировал он.

Справка УНИАН. Компания "Вольф" – один из лидеров полиграфического рынка Украины. Работает на рынке с 1995 года. В 2009 году было принято решение о развитии филиальной сети типографии. На сегодняшний день имеет представительства в Одессе, Харькове, Днепропетровске, Запорожье, Львове.

Фото новости с пресс-конференции : http://photo.unian.net/rus/themes/56396