В ближайшее время проблема оттока украинцев за рубеж обострится, поскольку с 2020 года страны Европы либерализуют рынок для мигрантов - эксперты (видео)

Как отметили эксперты, для Украины это является угрозой, поскольку поступления от украинцев, работающих за рубежом, являются основой финансовой устойчивости государства.

Киев. 9 октября. УНИАН. В ближайшее время проблема оттока украинцев за границу обострится, поскольку уже со следующего года ряд стран Европы либерализуют процедуру выдачи трудовых виз мигрантам, что крайне негативно скажется на экономике Украины, поскольку поступления от украинцев, работающих за рубежом, составляют значительную долю торгового баланса Украины.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока "Ukrainian Institute for the Future" (UIF) Илия Куса.

«С 1 января следующего года Германия, Австрия, Чехия, Польша, Нидерланды и ряд стран приняли у себя новое трудовое законодательство, которое либерализует процедуру выдачи трудовых виз для мигрантов из Восточной Европы, то есть ориентируются на Украину, Россию, Беларусь», - сказал он.

По информации Кусы, Германия хочет привлечь 1,2 млн украинцев, Польша – 1,5 млн и т. д. Для Украины это станет огромным вызовом во внешней политике, поскольку программы рассчитаны на привлечение граждан на долгосрочную перспективу.

«Таким образом, с 1 января их миграционный пылесос будет включен в два раза сильнее, чем сейчас. То есть такие планы стран означают, что они не просто хотят привлечь мигрантов на сезонные работы, это на долгосрочную перспективу. Они открывают свой рынок, чтобы люди переезжали туда, желательно потом забирать свои семьи, а дальше работать там долгосрочно, платить налоги и так далее. … Для нас это один из главных вызовов во внешней политике, потому что мы, как и страны Восточной Европы, которые имеют те же проблемы и за наш счет будут решать свои проблемы в демографической ситуации», - подчеркнул эксперт.

Присутствующий на пресс-конференции эксперт программы "Международная и внутренняя политика" UIF Игорь Тышкевич отметил, что такая ситуация является угрожающей для экономики Украины, поскольку сейчас именно поступления от украинцев, работающих за рубежом, являются основой финансовой устойчивости государства.

«Наши мигранты привозят из-за рубежа 10,8 млрд долл. Мы видим, что фактически переводы наших трудовых мигрантов покрывают отъемное сальдо внешней торговли. То есть фактически Украина живет за счет мигрантов. Мы привыкли к тому, что заробитчане переводят деньги в Украину, это очень большая опасность и иллюзия. Когда украинцы начнут жить там с семьями, не будет кому отправлять деньги в Украину. Зачем?» - подчеркнул он.

Как отметил Тышкевич, экономическую ситуацию может усугубить то, что уже в ближайшее время количество работающих граждан сравняется с количеством пенсионеров и правительство встанет перед острой проблемой, за счет чего обеспечить выплату пенсий.

«Мы имеем 13,4 миллиона плательщиков ЕСВ (единого социального взноса – УНИАН), 11,3 миллиона пенсионеров, 8,3 миллиона – это участники трудовой миграции, это минимальные оценки… В ближайшие годы у нас 3,72 миллиона выходят на пенсию, а в трудоспособный возраст вступают в лучшем случае 2,16 миллиона. Минус миллион – это смертность. Если подсчитать, то выходит, что уже через пять лет количество пенсионеров превысит количество работающих, которые платят ЕСВ», - сказал он.

По словам Тышкевича, чтобы попытаться решить ситуацию, в первую очередь необходимо проанализировать, почему уезжают люди, и изучить внутренние миграционные ресурсы.

Так, люди, проживающие на оккупированной части Донбасса, являются потенциальным ресурсом, который можно привлечь к реализации инфраструктурных объектов.

Также эксперт предложил для привлечения средств снизить порог входа для покупки внутренних облигаций, чтобы их могли покупать не только иностранные инвесторы, но и украинцы со сбережениями.

«Кроме того, нам нужна собственная миграционная политика с въездной миграцией. Да, мы откроем двери, но мы также должны четко установить, кого мы хотим видеть в Украине: возраст, образование и так далее», - сказал Тышкевич.

Как сообщал УНИАН, согласно прогнозу Института демографии социальных исследований НАНУ, население Украины к 2030 году сократится на 6,8% - до 39,5 млн человек, при этом доля трудоспособного населения снизится на 12% - до 24 млн. Основной причиной является отток трудоспособного населения за рубеж.