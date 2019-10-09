В нынешнем Франкфуртской книжной ярмарке Украину представят почти вдвое больше издателей, чем в прошлом году (видео, фото)

В этом году от Украины будет 28 участников-издателей, в прошлом году их было 16.

Киев. 9 октября. УНИАН. В нынешнем Франкфуртской международной книжной ярмарки, которая пройдет с 16 по 20 октября, Украину представит почти вдвое больше издателей, чем в прошлом году.

Об этом сказали участники пресс-конференции в УНИАН на тему: «Франкфурт 2019: что подготовила Украины для крупнейшей книжной ярмарки мира?».

В частности, директор Украинского института книги Александра Коваль отметила, что ярмарка во Франкфурте является самой старой книжной ярмаркой в мире, ведь впервые ее провели несколько веков назад. В послевоенные годы, после Второй мировой войны, она проводится ежегодно, и в этом году эта ярмарка проходит уже 71-й раз. Она сказала, что для Украины важно участвовать в ней, поскольку с давних времен она является самой известной, самой большой, самой престижной и всеобъемлющей книжной ярмаркой. Ежегодно ее посещает более 280 тысяч посетителей.

Также Коваль добавила, что программа ярмарки включает организацию 4 тыс. событий, в которых участие примет 7 тыс. 503 компании из 102 стран мира. По ее словам, ярмарка является чрезвычайно важным культурным событием. «Я бы сказала, что это событие №1 в сфере культуры в мире ... Прежде всего, потому что в книгах есть целая вселенная, - и кино, и искусство, не говоря уже о литературе. Но именно из-за книги с давних времен, и надеюсь, что так будет всегда, формируется мировоззрение человека», - сказала Коваль.

Она отметила, что лозунгом украинского стенда на ярмарке будет «Ukraine: history of stories». Украина в рамках ярмарки организует 16 событий, в том числе для специалистов книжного рынка. В этом году в украинском национальном стенде участвуют 28 участников-издателей, которые представят свои книги. В прошлом году от Украины были привлечены 16 издателей.

Кроме того, украинская писательница и переводчик, лауреат литературной премии Европейского Союза Гася Шиян отметила, что украинские представители собираются рассказывать много разных историй. В рамках фестиваля 17 октября будет представлен сборник эссе украинских интеллектуалов. «Это сборник различных эссе, и очень серьезных и более таких игривых об Украине на английском языке для иностранцев. И на самом деле, я считаю, что это основная миссия писателя в таком международном масштабе, если у писателя может быть какая-то миссия, - это собственно нести реальность своей страны другим читателям», - отметила Шиян.

Она сказала, что возлагает большие надежды на ярмарку, и в частности, есть большие надежды на заключение договоров на переводы современной литературы с украинского на иностранные языки. «Переводы современной литературы какой-либо страны - это самое важное, что мы можем дать для такой культурной дипломатии, культурной коммуникации, чтобы об Украине сложилось не только стереотипное представление о каких-то общих триггерах, всем известных, а чтобы они понимали, как здесь выглядит обычная жизнь женщин, матерей, предпринимателей, любого человека, и чтобы они не боялись сюда приезжать», - сказала Шиян.

При этом глава Всеукраинской ассоциации издателей и книгораспространителей Александр Афонин отметил, что ярмарка во Франкфурте - это культурно-политическое лицо любой страны, которая себя уважает. Он сказал, что до 2004 года Украина была представлена исключительно стендом ассоциации издателей, а государство «отказывалась участвовать, не понимая, что на этом теряет не деньги, а на этом теряет свой имидж и восприятие миром Украины как независимого государства».

«Украина была представлена, но только с 2015 года она стала участником, потому что на стенд (Украины) пошли люди, их заинтересовала Украина, и впервые была сформирована программа, которая представляла Украину», - сказал Афонин.

Также он добавил, что в последние три года очень заметным становится процесс продажи прав украинским издателями и авторами для перевода на языки мира. «Мир начинает познавать Украину. Познавать не по войне, познавать не по каким-то политическим скандалам или коллизиям, возникающим в Украине, а именно через культурную составляющую, литературную составляющую, и это не может не радовать. И собственно Франкфуртская ярмарка именно является той площадкой, той основной позицией, где сходятся издатели со всего мира и ведут переговоры о продаже и покупке прав на те или иные произведения», - сказал он.

По его убеждению, через украинскую книгу у иностранцев появится желание инвестировать средства в Украину, в ее экономику, в ее социальную сферу для того, чтобы страна успешно развивалась.

«Сегодня Франкфуртская площадка является такой, которая продвигает Украину в мир, которая дает миру понимание не только на уровне политиков, но и на уровне обычных рядовых граждан. Они начинают понимать Украину», - отметил Афонин.

С его мнением согласилась директор Украинского института книги Александра Коваль, которая сказала, что участие в ярмарке - это «долгосрочная инвестиция, которая может принести многомиллионные, многомиллиардные эффекты для всей страны».

Участники пресс-конференции отмечают, что почти 50% соглашений о продаже прав за границу заключаются во Франкфурте.

В свою очередь исполнительный директор Украинского культурного фонда Юлия Федив рассказала, что в рамках ярмарки проходит фестиваль будущего культуры THEARTS +, в котором в этом году Украинский культурный фонд представит свой стенд. Она отметила, что ключевыми темами фестиваля станут инновации в сфере искусства, кросс-секторальные культурные проекты и поддержка креативных индустрий в эру цифровых технологий.

«Наша задача в рамках стенда представить все секторы культуры, искусства Украины. Лозунг нашего стенда «Let's unite for Culture», то есть хотим рассказать об украинской культурно-креативной индустрии», - сказала Федив.

Также она отметила, что фонд будет пытаться наладить связи с партнерами из разных стран - участниц ярмарки.

«Мы хотим позиционировать Украину как равноправного партнера, которая тоже готова инвестировать не только в украинские национальные проекты, но также в проекты международного сотрудничества. Это наша задача», - отметила Федив.

Она сказала, что фонд надеется наладить много контактов для украинских деятелей культуры.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/theme/90018-press-konferenciya-v-unian-na-temu-frankfurt-2019-chto-podgotovila-ukraina-dlya-krupneyshey-knizhnoy-yarmarki-mira.html