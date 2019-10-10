Украина не должна допускать вмешательства табачной индустрии в деятельность госорганов – депутаты и активисты (фото, видео)

В ближайшее время парламент намерен принять ряд антитабачных законов.

Киев. 10 октября. УНИАН. Украина не должна позволять табачной индустрии вмешиваться в деятельность госорганов и оказывать давление на чиновников для лоббирования своих интересов.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявила исполнительный директор Центра гражданского представительства «Жизнь» Лилия Олефир.

По ее словам, производители табака заинтересованы в том, чтобы как можно больше детей ежегодно становились курильщиками, что прямо противоречит интересам общественного здоровья.

“Были случаи, когда табачная индустрия нарушала законодательство Украины, пыталась влиять на депутатов и госслужащих с целью не допустить принятия антитабачных законов, которые нацелены на уменьшение курения, не допустить повышения акцизов и сделать так, чтобы уже существующие законы не работали”, – отметила Олефир.

Также она прокомментировала заявление крупных табачных компаний о готовности закрыть фабрики в Украине в случае законодательного регулирования.

“Это типичные тактики манипуляции, потому что примеров, когда бы табачные компании закрывали свои фабрики в какой-либо стране, не существует, поскольку это товар, который вызывает зависимость”, - сказала исполнительный директор Центра гражданского представительства «Жизнь».

Она также подчеркнула, что нужно денормировать практику корпоративной социальной ответственности табачного бизнеса, ведь с помощью благотворительных акций и прочих мероприятий индустрия создает себе имидж добропорядочного бизнеса.

Народный депутат Украины Владимир Крейденко сообщил, что Верховная Рада работает над принятием антитабачных законов, а также над регулированием продаж электронных устройств для курения, особенно несовершеннолетним лицам.

“В ближайшее время мы хотим принять целый ряд антитабачных законов, которые будут бороться с табачным лоббизмом и смогут уменьшить привлекательность табачных изделий”, - сказал он.

Владимир Крейденко добавил, что ежегодно 85 тысяч украинцев умирают от болезней, спровоцированных курением.

Кроме того, исполнительный директор Всемирного центра эффективного управления контролем над табаком Бангон Ритифакди представила рейтинг 33 стран по индексу вмешательства табачной индустрии.

Украина заняла 15-е место, первое – Великобритания, а меньше всего сопротивляется влиянию табачной индустрии Япония.

Бангон Ритифакди дала рекомендации, как уменьшить влияние табачного бизнеса на политиков.

“Все госорганы должны быть прозрачными во взаимодействии с табачной индустрией, и нужно ограничить это взаимодействие. Кроме того, правительство должно требовать от индустрии отчетов о производстве, сбыте и прибыли, а также о тратах на научные исследования и благотворительность”, – сказала она.

В пресс-конференции приняли участие: Бангон Ритифакди, исполнительный директор Всемирного центра эффективного управления контролем над табаком; Владимир Крейденко, народный депутат Украины; Лилия Олефир, исполнительная директор Центра гражданского представительства «Жизнь»; Владислав Збанацкий, заместитель генерального директора Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины; Сергей Миткалик, исполнительный директор ГО «Антикоррупционный штаб»; Игорь Луценко, народный депутат Украины VIII созыва.

Как сообщал УНИАН, 4 октября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1049 о введения единого счета для уплаты налогов и сборов.

Закон в том числе устанавливает торговую наценку на сигареты для оптовой и розничной торговли на уровне 7% и 13% от максимальной розничной цены.

9 октября крупнейшие мировые производители табачных изделий заявили о готовности закрыть фабрики в Украине в случае законодательного регулирования торгов.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/theme/90057-v-unian-prishla-press-konferenciya-na-kotoroy-obsudili-rekomendacii-po-protivodeystviyu-davleniya-tabachnogo-biznesa-na-gosudarstvo.html