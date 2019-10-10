В Киеве презентовали фильм о войне на востоке Украины "Dnipro - outpost of Ukraine" в формате виртуальной реальности (фото, видео)

Панорамный фильм в формате 360 градусов на 95% состоит из документальной хроники.

Киев. 10 октября. УНИАН. В Киеве презентовали фильм о войне на востоке Украины "Dnipro - outpost of Ukraine", который сделан в формате виртуальной реальности.

Фильм в VR-версии представили на пресс-конференции в УНИАН кинопродюсер и волонтер Наталья Хазан и режиссер, боец медицинского батальона Евгений Титаренко.

Хазан, информируя об истории создания фильма, рассказала, что в 2017 году в Днепре был открыт Первый Музей АТО в Украине, где был создан единственный в музеях Украины панорамный кинотеатр в формате 360 градусов. На открытии музея состоялась премьера фильма "Днепр - форпост Украины". По словам волонтера, фильм вызвал немалый резонанс, Музей быстро стал местом проведения протокольных мероприятий, и по многочисленным просьбам иностранных делегаций была создана английская версия "Dnipro - outpost of Ukraine", которая была представлена в 2018 году.

По словам кинопродюсера, фильмы посмотрели уже более 250 тысяч человек. «Послы разных стран, министры иностранных дел, депутаты Европарламента и другие почетные иностранные гости после просмотра фильма ставили одинаковый вопрос - как это можно показать нашим народам? Так возникла идея переделать этот фильм в формат виртуальной реальности, чтобы в любом месте планеты можно было бы его посмотреть», - пояснила Хазан.

Она отметила, что английская версия отличается от украинской. Это было сделано с учетом целевой аудитории - иностранных зрителей, которые, возможно, не все осведомлены о том, что происходит в Украине.

«Эти полчаса видео покажут, что происходит в наше время в центре Европы. Вся команда, которая работала над проектом, непосредственно связана с этими событиями, каждая минута фильма прошла через наши сердца. Мы ставили своей целью показать все аспекты войны, показать и бойцов, и волонтеров, и медиков, и пленных. И чтобы люди, которые участвовали, сказали, что это все правда, а которые вообще не в теме - чтобы для них это был ликбез», - отметила Хазан.

В свою очередь, режиссер фильма подчеркнул, что лента построена полностью на документальной хронике и включает доказательства российского вторжения, российской пропаганды. "Будучи профессиональным режиссером, я пошел на фронт в медицинский батальон и снимал видео. Для создания этого фильма я пересмотрел сотни часов западной и украинской хроники, технически и эмоционально это очень сложный проект", - сказал Титаренко.

Как отметили члены команды авторов фильма, пока они работают над тем, чтобы как можно шире распространить информацию о VR-версии "Dnipro - outpost of Ukraine", чтобы как можно больше людей узнали правду о войне на востоке Украины.

«Почему мы делали виртуальную версию прежде всего именно английского фильма? Мы считаем, что мы проигрываем на информационном внешнем фронте и мы должны что-то делать для внешней информационной политики и рассказывать людям, что у нас происходит, как у нас происходит. В Украине люди понимают, что идет война, а на западе не все знают, что происходит в Украине», - отметила Хазан.

Вместе с тем, она не исключает, что чуть позже будет сделана VR-версия и украинского фильма "Днепр - форпост Украины".

Сейчас все желающие могут посмотреть работу в сети интернет по ссылке www.outpost.com.ua.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/theme/90081-prezentaciya-unikalnogo-filma-dnipro-outpost-of-ukraine-v-formate-virtualnoy-realnosti-v-agentstve-unian.html