Командир Грузинского легиона обвиняет киевскую полицию в заказных нападениях на добровольцев-легионеров (видео)

Также командир Грузинского легиона Мамука Мамулашвили заявил, что Госбюро расследований и Национальное антикоррупционное бюро не отреагировали на заявления добровольцев о незаконных действиях сотрудников полиции.

Киев. 15 октября. УНИАН. Командир Грузинского легиона Мамука Мамулашвили обвиняет киевскую полицию в заказных нападениях на добровольцев-легионеров.

Об этом Мамулашвили заявил на пресс-конференции в УНИАН.

Он сообщил, что 2 октября сотрудники спецподразделения КОРД остановили автомобиль с легионерами, избили их, повредили их автомобиль и продержали около 8 часов в отделении полиции, после чего, не составив никаких протоколов о задержании, не предъявив никаких обвинений и не объяснив ситуацию в целом, отпустили их. Лишь один правоохранитель сказал, что, мол, извините, вышла ошибка.

При этом Мамулашвили отметил, что во время задержания работники КОРДа позволяли себе ксенофобские высказывания в адрес грузин.

Также он сообщил, что членов легиона задержали и избили после анонимного звонка в полицию. Аноним сообщил, что якобы в авто добровольцы перевозили оружие.

"Понятно, что оружия никакой не нашли", - подчеркнул Мамулашвили.

По его словам, правоохранители следили за членами Грузинского легиона при выезде с места дислокации.

«Сначала преследовали волонтера, который уехал с нашей базы. Они поехали за ним, избили его, но он успел перезвонить и сказать, где находится. Он также сказал, что три гражданских авто его преследуют и таранят. Также я послал туда своих ребят, чтобы они посмотрели, что происходит. Их заковали в наручники, положили на асфальт и начали бить прикладами. Часа три все это происходило на улице, потом задержанных ребят перевезли в Святошинский отдел полиции, где также нам никто ничего не объяснил. И в конце концов один из полицейских мне шепнул на ухо: «Ребята, у нас случилась ошибка», - сообщил Мамулашвили.

Он добавил, что никаких протоколов о задержании или об обыске автомобиля полицейские не составили.

Также Мамулашвили добавил, что на следующий день, 3 октября, пострадавшие легионеры обратились с заявлениями в Государственное бюро расследований и Национальное антикоррупционное бюро. Однако сегодня им только известно, что в ГБР и НАБУ заявления зарегистрировали. Никакой другой реакции от обеих структур пока нет: пострадавших не вызывали на допросы, не принимали объяснения.

Объясняя, почему пострадавшие обратились также в НАБУ, Мамулашвили отметил, что подозревает, что нападение на легионеров заказала полицейским предпринимательница, которая хочет добиться, чтобы Грузинский легион покинул свою базу на территории предприятия АТЭК, поскольку планирует там строительство.

"И я в заявлении правохранителям так и написал. Хочу также отметить, что еще два месяца назад ее личная охрана совершила покушение на нас, было огнестрельное ранение у моего заместителя и у меня ... Она преследует бизнес-интерес, поскольку, насколько мне известно, она хочет там строить какой-то объект", - сказал Мамулашвили.