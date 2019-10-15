В Украине впервые создали тактильные альбомы для незрячих об украинской и мировой культуре (видео)

5 экземпляров альбомов стоимостью около 20 тыс. грн каждый бесплатно передадут в крупнейшие центры, где учатся незрячие дети.

Киев. 15 октября. УНИАН. В Украине впервые создали тактильные альбомы для незрячих об отечественной и мировой культуре.

Об этом координатор общественной организации "Борьба за права" и проекта "Сокровища культуры для всех людей" Юлия Сачук сообщила на пресс-конференции в УНИАН.

Она отметила, что работает в сфере защиты прав людей с инвалидностью уже более 10 лет и за это время заметила, что и в обычных школах, и в школах для людей с инвалидностью материально-техническая база является очень слабой и требует большого количества дополнительных материалов.

«Слепая человек, как и любой другой, чтобы жить полноценной жизнью, нуждается в качественном образовании. А получить его без доступных материалов крайне трудно. Поэтому в те годы возникла идея, и мы сделали тактильную схему «Киевского метрополитена», которая есть на центральных станциях метро. В 2015 году вместе с нашими польскими коллегами мы сделали тактильную карту Украины, а в прошлом году - атлас мира для незрячих людей», - отметила Сачук.

По словам координатора проекта, идея разработать тактильные альбомы возникла у нее давно.

«Она вызвана собственным опытом, так как во время обучения в школе сфера искусства для меня "вылетала" вообще, потому что, имея нарушения зрения, я не могла видеть многое из того, что показывают учителя ... Впоследствии я увидела образцы того, что делают за границей, и как можно адаптировать искусство и делать его ближе для людей, которые имеют нарушения зрения, или являются незрячими», - отметила Сачук.

Как отметила Сачук, осенью 2018 года вместе с культурным куратором проекта "Сокровища культуры для всех людей" Ольгой Гончаренко они сформировали команду и начали воплощать идею в жизнь. Таким образом им удалось напечатать два тактильных арт-альбома "Сокровища культуры. Мир" и "Сокровища культуры. Украина", содержащие тактильные изображения произведений искусства, выполненные в технике тифлографики - рельефной печати, который позволяет "увидеть на ощупь", а также описания шрифтом Брайля.

По словам Гончаренко, чтобы сформировать альбомы, проводились несколько опросов незрячих людей, а также консультации со многими тифлопедагогами.

Она отметила, что в альбомах представлены экспонаты из украинских музеев. По словам Гончаренко, чтобы создать тифлографические изображения, требовались качественные фотографии, поэтому приходилось посещать музеи и просить разрешение сделать фото.

Культурный куратор проекта отметила, что их команда не получила отказа ни от одного музея, поэтому альбомы содержат различные тифлографические изображения - от египетского саркофага до различных видов живописи.

"Эти альбомы могут помочь учителям интереснее рассказывать и о географии, и о литературе, и о биологии, а также о химии", - подчеркнула она.

Как отметил директор Учебно-информационного компьютерного центра "УТОС" Александр Гордийко, благодаря которому удалось напечатать описания к альбомам шрифтом Брайля, очень важно, чтобы каждый человек мог увидеть произведения украинского и мирового культурного наследия.

В то же время Сачук отметила, что государство не помогало создавать арт-альбомы для незрячих.

"Все эти материалы мы делаем без всякой государственной поддержки, для каждого такого проекта ищутся средства, и в школы для незрячих и организации, работающие с незрячими людьми, мы передаем их бесплатно", - добавила координатор.

По ее словам, участникам проекта удалось напечатать пять экземпляров альбомов, стоимость каждого из которых около 20 тыс. грн. Их передадут в крупнейшие украинские центры, где учатся незрячие дети - в Харькове, Одессе, Киеве, Львове и на Волыни.

Она отметила, что такой формат художественных альбомов является новым для Украины, поэтому команда проекта надеется, что их опыт будет способствовать развитию инклюзивного искусства в Украине.

Сачук также подчеркнула, что команда проекта готова бесплатно передать готовые макеты альбомов тем людям и организациям, которые хотят и могут напечатать их.